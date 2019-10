Das Bischofszeller Typorama bekommt einen neuen Leiter Percy Penzel, der künftige Verantwortliche des Museums für Bleisatz und Buchdruck, ist mit dem traditionellen Brauch des Gautschens in die Buchdruckerzunft aufgenommen worden. Vroni Krucker

Percy Penzel wurde am Montagvormittag zuerst gefesselt durchs Städtchen geführt und dann im Brunnen auf dem Hofplatz gegautscht.

Gautschen ist ein ins 16. Jahrhundert zurück verfolgbarer Brauch der Buchdrucker, bei dem ein Lehrling nach bestandener Abschlussprüfung im Rahmen einer Zeremonie in einer Bütte untergetaucht oder auf einen nassen Schwamm gesetzt wird.

Nachfolger von Paul Wirth

Der Brauch hat sich bis heute gehalten. Mit dem vollendeten «Tauchgang» ist Percy Penzel nun ein echter Schwarzkünstler und übernimmt als Nachfolger von Paul Wirth, dem grossen Kenner der Materie, bei dem er sich während fünf Jahren intensiv eingearbeitet hat, ab 2020 die Leitung des Typoramas.

Schriftsetzer und Drucker

Der 41-jährige Penzel stammt aus Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern. Vorher arbeitete er als Siebdrucker in einer deutschen Spielwarenfabrik. Er wurde als «Schweizerdegen» gegautscht.

Diese Berufsbezeichnung gab es früher in dieser Form, wenn jemand den Beruf des Schriftsetzers und anschliessend jenen des Druckers – oder umgekehrt – gelernt hat. Als Zugezogener lebte Penzel zuerst in Bischofszell und nun in St. Gallen.