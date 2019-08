Dart-Lounge in Arbon durchsucht: Die Gerüchteküche brodelt Am Mittwochvormittag hat die Kantonspolizei St.Gallen die Dart-Lounge in Arbon durchsucht. Der Einsatz stehe im Zusammenhang mit einer mutmasslichen Straftat in St.Gallen. Marco Cappellari

Die Dart Lounge in Arbon ist seit längerem geschlossen. (Bild: Reto Martin)

Mittwochvormittag in der beschaulichen Arboner Altstadt: Vor der Dart-Lounge an der Hauptstrasse erscheinen plötzlich mehrere Beamte. Während ein uniformierter Polizist das Trottoir abschreitet, betreten Kollegen in Zivil das Lokal. «Heute ist geschlossen. Verlassen Sie sofort das Gelände», ermahnt eine Beamtin die Passanten, ohne eine Erklärung abzugeben. Antworten gibt erst ein Zettel am zivilen Einsatzfahrzeug mit St.Galler Kennzeichen, das vor dem Haus steht: «Kantonspolizei im Einsatz».

Seit Wochen ist das betreffende Lokal zu. «Liebe Gäste, im Moment ist die Dart-Lounge geschlossen. Danke für das Verständnis», informiert ein Schreiben an der Eingangstüre. In der Stadt heisst es, Pächter Fabrizio C.* sitze im Gefängnis. «C. ist vor etwa einem Monat verhaftet und abgeführt worden», sagt ein Nachbar, der die Szene beobachtet haben will. Die Gerüchteküche brodelt, C. soll gar eine Bank überfallen haben.

Grenzübergreifender Polizeieinsatz

Die Kantonspolizeien Thurgau und St. Gallen können den Polizeieinsatz zuerst weder bestätigen noch dementieren. Erst die Staatsanwaltschaft St.Gallen gibt Auskunft. «An der betreffenden Liegenschaft fand am Mittwochvormittag eine Hausdurchsuchung statt», sagt Beatrice Giger, Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Da der Einsatz im Zusammenhang mit einem mutmasslichen Delikt im St. Galler Zuständigkeitsbereich stehe, sei die Durchsuchung von der Kantonspolizei St.Gallen mit Unterstützung der Thurgauer Kollegen durchgeführt worden.

Was C. vorgeworfen wird, teilt die Behörde mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht mit. Die Hausdurchsuchung deutet aber zumindest an, dass an den Gerüchten etwas dran sein könnte. Ehemalige Gäste des Lokals bestätigen, von C.s Verhaftung gehört zu haben. Sollte das stimmen, wäre es auch nicht verwunderlich, dass C. für eine Stellungnahme nicht zu erreichen war.

Die Dart-Lounge Arbon ist erst vor einem Jahr eröffnet worden. Davor führte C. bereits ein anderes Lokal in der Altstadt. Aus dem Umfeld ehemaliger Gäste heisst es, C. habe seit Längerem mit finanziellen Problemen zu kämpfen.