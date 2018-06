Dani Felber bläst zum Stapellauf: Die Super-Yacht «Yamila» schwimmt jetzt auf dem Bodensee Die Kreuzlinger Heinrich-Werft feierte gestern im Bootshafen Seegarten Taufe der grössten Segelyacht, die je in einer Werft am Schweizer Bodensee-Ufer gebaut wurde. Urs Brüschweiler

Zu den Klängen von Dani Felbers Trompete schwebt das edle Segelschiff Richtung Wasser. (Bild: Donato Caspari)

Das stolze, 15 Meter lange Schiff schwebt langsam Richtung Wasser. Dani Felber spielt mit seiner Trompete feierliche Melodien. Es war ein Gänsehaut-Moment am Freitagvormittag am Bootshafen Seegarten. Die Heinrich-Werft hatte zum Stapellauf und zur Taufparty der «Yamila 15m» geladen. Viele Wassersportbegeisterte und Schaulustige verfolgten beeindruckt das erhabene Spektakel. Das Schiff sei etwas ganz Besonderes, sagte der sichtlich stolze Werft-Chef Peter Minder. Vor knapp drei Jahren hatte er die erste «Yamila» gebaut. Sie war noch zwei Meter kürzer, aber setzte neue Massstäbe in Design und Fertigung: ganz aus Karbon gebaut, farblich in «British Racing Green» gehalten und als eine Mischung zwischen Hightech und Nostalgie mit Retro-Elementen.

Eine Design-Ikone auf dem Bodensee

«Wie erwartet hatte Yamila stark polarisiert», sagte Peter Minder. «Inzwischen gilt sie am Bodensee als Design-Ikone.» Begeistert von dem Schiff war damals auch der deutsche Unternehmer Helmut Schlotterer, Gründer des Mode-Labels Marc Cain. Er las von der neuen Yacht, kam nach Kreuzlingen und sagte sich: «So ein Boot, muss ich einfach haben.» Nur noch etwas grösser musste es für ihn sein. Gestern war es nun so weit und er konnte die grosse Schwester von «Yamila» in Empfang nehmen. Gisela Minder, Verwaltungsrätin der Heinrich-Werft, taufte das Schiff, dass künftig unter dem Namen «Now or Never» auf dem Bodensee segeln wird. Der Standplatz der grössten je an einer Werft am Schweizer Bodenseeufer gebauten Yacht bleibt in Kreuzlingen.