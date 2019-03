«Dä Brüeder vom Heinz»: Ein Musiker wird sesshaft Manfred Fries und seine Partnerin Mirjam Engeli ziehen zusammen. Zeit für den Hausflohmarkt. Manuela Olgiati

Manfred Fries und Mirjam Engeli trennen sich von Erinnerungsstücken und bieten einen Hausflohmarkt an. (Bild: Manuela Olgiati)

Im ehemaligen Bauernhaus an der Dorfstrasse in Mattwil wohnen Generationen. Mirjam Engeli ist dort aufgewachsen. Nun zieht die 51-jährige mit ihrem Lebenspartner Manfred Fries, besser bekannt als «Dä Brüeder vom Heinz», zusammen. Ihre Familie lebt in den weiteren Wohnungen im grossen Haus.

«Eine Zügelete bietet Gelegenheit, um Ordnung zu schaffen», berichtet das frisch verliebte Paar und freut sich auf die gemeinsame Zukunft.

Schallplatten mit persönlicher Geschichte

Am Samstag wechseln viele Waren die Besitzer. Nebst Geschirr, Spielwaren und Büchern kommen auch CDs unter die Leute. Auf dem Hausflohmarkt vom Samstag verkauft er eigene und Schallplatten von Legenden für wenig Geld. Ein Umzug sei perfekt, sich wenigstens von einigen Erinnerungsstücken zu trennen. Fries spricht vom Sammlerherz und so manche Schallplatte verbindet er mit seiner persönlichen Geschichte. Doch nun sei die Zeit reif, sich von alten Dingen zu lösen. Fries spricht mit seinen 60 Jahren vom sesshaft werden.

Karola Krüger, eine der ersten auf dem Markt, freut sich über ein Schnäppchen. «Das Minimoped dient neu als Dekoration meiner Wohnung». Wer früh kommt, hat die grössere Auswahl. Im Nu wechselt ein Kindervelo für 150 Franken die Besitzerin.

Masken als Bühnengag für keltische Musik findet Bruno Dreher am Stand von Romano Desideri. Drehers Tochter steht mehr auf den Sound von Toto, Elton John und Status Quo.

Um die Infrastruktur eines Musikers versammeln sich am meisten Käufer. Auch unter den Möbelstücken gibt es Raritäten. Stühle, auf denen Freunde zusammen sitzen. Fries hofft, dass die Bilder einer Malerin aus der Region, bald ein neues Zuhause schmücken. Am Samstag hilft die ganze Familie mit, auch die Schwester von Mirjam Engeli und ihr Mann.