Dachstock eines Mehrfamilienhauses in Salmsach in Vollbrand ++ Feuerwehr mit Grossaufgebot vor Ort ++ Keine Verletzten

Am Donnerstagmorgen ist in einem Mehrfamilienhaus in Salmsach ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren Salmsach und Romanshorn sind mit einem Grossaufgebot vor Ort.