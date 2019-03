«Da isch au no en freche Chaib»: Nationalrat Hansjörg Brunner sorgte am Businesslunch der Amriswiler Gewerbler für Gelächter Hansjörg Brunner erzählte im Schloss Hagenwil den Amriswiler Gewerblern aus seinem Alltag als Nationalrat und nahm sich dabei auch selber aufs Korn. Manuel Nagel

Nationalrat Hansjörg Brunner und Christoph Roth, Präsident des Gewerbevereins Amriswil (GVA), am Businesslunch im Mostkeller des Wasserschlosses Hagenwil. (Bild: Manuel Nagel)

Wenn der Parkplatz vor dem Schloss voll mit Firmenwagen ist, so ist das ein sicheres Indiz für einen weiteren Businesslunch des örtlichen Gewerbevereins (GVA). Und wenn mit Nationalrat Hansjörg Brunner sich ein hochkarätiger Referent ankündigt, dann sind die Parkplätze noch ein bisschen rarer. Knapp 60 Gewerbler trafen sich über Mittag im Mostkeller zu Kartoffellauchcrèmesuppe mit Speckwürfeli und Rindsschulterbraten mit Ribelmaisbramata und Gemüse.

«Das ist noch gäbig», sagte Hansjörg Brunner, der nebst Parlamentarier auch noch Präsident des Thurgauer Gewerbeverbandes ist und somit ein Heimspiel unter seinesgleichen hatte. Zmittag müsse man sowieso essen und um halb zwei sei die Veranstaltung auch wieder fertig.

Kaum mehr einen freien Abend

FDP-Nationalrat Hansjörg Brunner referiert vor den Mitgliedern des Amriswiler Gewerbevereins. (Bild: Manuel Nagel)

Brunner sei ein viel beschäftigter Mann, sagte GVA-Präsident Christoph Roth, und er verriet, dass «unser Chef bis zu den Nationalratswahlen im Herbst kaum einen freien Abend mehr hat». Doch trotz dichtem Terminkalender des Unternehmers aus Eschlikon war das für Brunner kein lästiger Pflichttermin. Mit viel Verve erzählte er frei von der Leber weg und ohne Manuskript von seinem Alltag im Parlament.

«Ich kenne das aus Bundesbern», sagte er nach dem Essen, «dass nach dem Zmittag der Kopf schwerer wird und man einnickt. Ich versuche mich deshalb kurzzufassen». Die Gefahr, dass seine Zuhörer einschliefen, war jedoch nicht vorhanden, denn die Anekdoten waren gespickt mit Witz und kleinen Nadelstichen – unter anderem auch gegen die Berufspolitiker im Milizparlament.

So dauere eine Sessionswoche von Montagnachmittag bis Donnerstagmittag. Nur in der dritten und letzten Woche gehe man bis Freitagmittag in die Überzeit. «Da sind wir uns Gewerbler mit Sechstagewoche anderes gewohnt», sagte Brunner.

Ebenfalls für Gelächter sorgte ein persönliches Erlebnis bei einer Abstimmung. Alle in der Fraktion hätten dem Geschäft zugestimmt, nur ein roter Punkt habe auf der grossen Tafel aufgeleuchtet. «Da isch au no en freche Chaib», habe er sich da gedacht, bis sein Hintermann ihn angestupst und gefragt habe: «Hansjörg, wa machsch?» Da habe er realisiert, dass er beim Geschäft verrutscht sei und falsch gedrückt habe. Zum Glück könne man die Entscheidung innerhalb einiger Sekunden noch korrigieren.