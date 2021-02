Coronakrise «Es herrscht eine allgemeine Skepsis»: In den Arboner Alters- und Pflegeheimen lassen sich unterschiedlich viele Personen gegen Corona impfen Die Impfrate der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner variiert im Städtli zwischen vierzig und achtzig Prozent. Bei den Pflegerinnen und Pflegern zwischen zehn und 34 Prozent. Am meisten Bedenken gibt es im Alters- und Pflegeheim National.

Gemäss Impfstrategie des Bundes erhalten Ältere das Corona-Vakzin zuerst. Keystone/Cyril Zingaro

In Arbon zeigt sich ein uneinheitliches Bild. Und zwar in Bezug auf die Corona-Impfungen, die vor kurzem in den Alters- und Pflegeheimen begonnen haben.

Verhältnismässig viel geimpft wurde im Seniorenheim Sonnhalden. Laut Geschäftsführerin Marlene Schadegg haben rund achtzig Prozent der 110 Bewohner eine erste Dosis erhalten. Viele hätten aus Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft gehandelt. «Die restlichen zwanzig Prozent durften sich teils nicht impfen lassen, weil sie komplizierte Krankheitsbilder aufweisen, oder sie wollen ihr Schicksal schlichtweg dem lieben Gott überlassen.» Von den 150 Mitarbeitern hätten bereits 33 bis 34 Prozent den Impfstoff erhalten. «Einigen waren die Hände gebunden, weil sie das Virus kürzlich hatten.» Etwa 25 Prozent stünden dem Ganzen denn unschlüssig gegenüber wegen der Nebenwirkungen. «Vor allem junge Frauen, die Kinder haben wollen.» Alles in allem sagt Schadegg:

«Ich bin happy, dass wir die Impfung erhalten haben.»

Im «National» ist die Impfskepsis gross

Anders sieht es im Alters- und Pflegeheim National aus. Laut Pflegedienstleiterin Karin Negro haben sich von den Bewohnern lediglich vierzig Prozent impfen lassen, von den Mitarbeitern gar nur zehn Prozent. Allerdings sei das National auch kleiner, gibt Negro zu bedenken. «Wir zählen 22 Bewohner und dreissig Mitarbeiter.» Als Grund nennt Negro die allgemeine Impfskepsis. «Die Angestellten arbeiten alle schon länger zusammen, was diese noch verstärkt.»

Ähnlich wie im Sonnhalden gestaltet sich die Situation indes im Pflegeheim Seevida. Geschäftsführer Volker Vatter sagt, von den 45 Bewohnern hätten sich ebenfalls achtzig Prozent impfen lassen. «Grund bei den restlichen zwanzig war nicht zuletzt die Lebensqualität. Viele hätten die zweite Impfung nicht mehr erlebt.» Von den 55 Mitarbeitern seien bislang 20 bis 25 Prozent geimpft. Vatter:

«Rund 50 Prozent konnten nicht, da sie nach einem positiven Befund drei Monate abwarten müssen.»

Ende November hätte es nämlich das Haus Alma erwischt. «Danach hatten wir nur noch einzelne Fälle.» Vatter geht zudem davon aus, dass sich die Impfbereitschaft im Laufe der Zeit erhöhe. Der Geschäftsführer hofft, dass die zweite Impfung so gut verläuft wie die erste: «Sie war gut organisiert und glücklicherweise sehr verträglich, wir haben keine Nebenwirkungen festgestellt.»

Eine Equipe des Kantons bereitet für den 16. Februar die zweite Impf-Etappe vor.