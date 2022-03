Coronabilanz Mehrkosten für Partysommer im Kreuzlinger Seeburgpark belaufen sich auf insgesamt 230'000 Franken Der Stadtrat hat die schriftliche Anfrage von SVP-Gemeinderätin Judith Ricklin zum Coronasommer 2021 beantwortet. Gegen das Littering will er Massnahmen ergreifen – unter anderem wird er zusätzliche Abfallbehälter aufstellen.

Im Coronasommer 2021 strömten zahlreiche Jugendliche in den Kreuzlinger Seeburgpark, um zu feiern. Bild: Facebook

Der Frühling kündigt sich an, die Temperaturen klettern in die Höhe. Hochkommen dürften bei manchen in diesen Tagen aber auch Erinnerungen an den Coronasommer 2021. Damals wurde der Kreuzlinger Seeburgpark über Wochen zum Party-Hotspot Hunderter Jugendlicher. Unter anderem pilgerten junge Erwachsene von ennet der Grenze nach Kreuzlingen, um hier auf ihr bestandenes Abitur anzustossen. Zurück blieben am Morgen danach jeweils Abfallberge und zahlreiche leere Glasflaschen.

Das Resultat einer lauen Sommernacht im Seeburgpark. Bild: Facebook

Ins Gedächtnis gebrannt hat sich dieses Bild offenbar auch der SVP-Fraktion des Kreuzlinger Gemeinderates. Bereits im Oktober 2021 hatte Gemeinderätin Judith Ricklin im Namen ihrer Fraktion eine schriftliche Anfrage mit dem Titel «Kosten Littering und Vandalismus im Seeburgpark und Lengwiler Weiher im Coronasommer 2021» eingereicht. Nun liegt die Antwort des Stadtrats vor.

Coronaeinschränkungen lockten mehr Personen in die Parks

Ricklin wollte unter anderem, dass der Stadtrat die monetären und personellen Aufwände im Seeburgpark und bei den Lengwiler Weihern beziffert. Dazu schrieb sie:

Judith Ricklin, SVP-Gemeinderätin. Bild: PD

«Es ist sicher gut, den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern von Kreuzlingen transparent zu machen, was das Ganze finanziell bedeutet hat.»

Aus der Antwort des Stadtrats wird deutlich, dass die Stadt vor allem in den Sicherheitsdienst investieren musste. Hier habe sich der Mehraufwand mehr als verdoppelt. Vor der Pandemie sei der Sicherheitsdienst nur von April bis November mit Kontrollen beauftragt gewesen. Das hatte durchschnittlich rund 68'000 Franken gekostet.

Dagegen stand der Sicherheitsdienst 2020 und 2021 bereits ab Mitte Februar und bis im Dezember im Einsatz. Die Mehrkosten beliefen sich 2020 auf 130'000 und 2021 auf 100'000 Franken. Hierin seien auch die finanziellen Aufwände in Höhe von zirka 5900 Franken für die Kontrollen der Feuerstellen bei den Lengwiler Weihern enthalten. Weiter schreibt der Stadtrat in seiner Antwort:

«Die Arbeiten für die Parkreinigung haben seit den Coronaeinschränkungen generell stark zugenommen, da sich viele Personen vermehrt draussen in den Parks aufhalten, sei es zum Picknicken oder zum Verweilen.»

Leider würden die leeren Verpackungen oft an Ort und Stelle liegen gelassen. Dies wiederum sei für das Erscheinungsbild von Kreuzlingen nicht optimal und für die Umwelt problematisch.

Littering-Hotspots im Keime ersticken

Und welche Erkenntnisse zieht die Stadt nun aus dem Partysommer 2021? Kreuzlingen sei von den negativen Begleiterscheinungen der Pandemie, wie den relativ spontan organisierten Massenpartys mit entsprechendem Littering in öffentlichen Parks, hart getroffen worden. Oft habe darauf nur reagiert werden können.

«Dem Stadtrat ist es ein Anliegen, möglichst effektive Massnahmen zu treffen, um auf eine künftige und erneute Verschärfung dieser Problematik vorbereitet zu sein.»

Im kommenden Sommer würden im Seeburgpark wiederum zusätzliche Abfallbehälter aufgestellt, um mehr Volumen für die Entsorgung bereitzustellen. Das Angebot an Containern für die Entsorgung von Glas werde hingegen nicht weiterverfolgt, da bei einem Versuch im Sommer 2021 nach vier Wochen kaum eine einzige Flasche im bereitgestellten Glas-Container entsorgt wurde.

Die leeren Glasflaschen landeten neben den Abfalleimern, statt im aufgestellten Glas-Container. Bild: Reto Martin (19. Juni 2021)

Zudem sollen für die Abfallbeseitigung neu jeweils 140 Stellenprozente aufgewendet werden, bis anhin waren es 110 Stellenprozente. Dafür müsse der Stellenetat aber nicht erhöht werden, da inzwischen neue Synergien zwischen dem Werkhof und der Stadtgärtnerei genutzt werden könnten. Die Einteilung der Arbeitseinsätze erfolge unter ständiger Beobachtung der effektiv anfallenden Abfallmenge.

«Dadurch soll die Bildung von Littering-Hotspots im Keime erstickt und möglichst verhindert werden.»