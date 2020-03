Corona-Krise: Arboner Politiker rufen zum Gebet Politiker aller Couleur haben sich in Arbon zusammengetan und ein Corona-Gebet ausgesucht. Sie rufen ihre Mitbürger dazu auf, in dieser Krisenzeit zu beten. Initiant der Aktion ist Kantonsrat Andrea Vonlanthen. Er hat sich mit dem Virus infiziert.

Jemand faltet die Hände zum Gebet. Alessandro Della Bella / KEYSTONE

Nach dem Morgenessen falten Andrea und Marianne Vonlanthen die Hände und sprechen zu Gott. Jeden Tag. «Jetzt in der Corona-Krise umso mehr», sagt der überzeugte Christ und SVP-Politiker. Theoretisch sitzt er noch bis Ende April im Grossen Rat. Aktuell sitzt er allerdings zu Hause in Arbon. In Quarantäne. Er und seine Frau haben seit Samstag Gewissheit: Der Corona-Test von Marianne Vonlanthen war positiv.

Andrea Vonlanthen, SVP-Kantonsrat aus Arbon. Thi My Lien Nguyen

Der 72-Jährige hat praktisch keine Symptome

«Ich wurde nicht mehr getestet», sagt der 72-Jährige. Er trage das Virus mit grosser Wahrscheinlichkeit ebenfalls in sich. Allerdings habe er bis jetzt praktisch keine Symptome. Seine Frau hingegen leide seit längerer Zeit an Halsweh, Husten und extremer Schlappheit. Am Telefon betont er:

«Wir wollen kein Aufsehen um unsere persönliche Betroffenheit machen. Wir sind zwei von weltweit extrem vielen Menschen, die gegen dieses Virus kämpfen.»

Im Thurgau sind offiziell 81 Personen an Covid-19 erkrankt (Stand: 23. März). Vonlanthens sind zwei davon. «Es geht nicht um uns.» Seine Frau und er hätten in den letzten Wochen mit vielen Leuten telefoniert. «Die Verunsicherung ist gross.» Deshalb ruft der Initiant der lokalen Bettagsfeier zusammen mit einem erweiterten Bettagsfeier-OK aus neun Arboner Politikern unterschiedlicher Couleur alle Mitbürger zum Beten auf. «Gerade auch in Zeiten der Krisen und der Angst kann beten eine grosse Hilfe sein, ganz nach dem Leitsatz: Not lehrt beten.»

Köbi Auer (SP), Roman Buff (EVP), Dominik Diezi (CVP), Urs Gähwiler (FDP), Judith Huber (EVP), Patrick Hug (CVP), Myrta Lehmann (CVP) und André Mägert (XMV) haben das leicht gekürzte Gebet des Innsbrucker Bischofs Hermann Glettler ausgewählt (siehe Kasten). In einem Brief hatte auch dieser die Gläubigen kürzlich aufgerufen, in diesen Wochen mehr zu beten.

Vonlanthen selbst hat Tage voller Emotionen hinter sich und sagt: «Es ist brutal.» Er habe keine Angst vor dem Virus. Aber grossen Respekt. «Ich habe Gottvertrauen. Ich glaube daran, dass wir da hindurchgetragen werden, und dass wir Hilfe von Gott erhalten, jetzt, wo wir sie suchen.»