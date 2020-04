Confiserie Martin spendet dem Kinderprojekt Arche 18'000 Franken Die Oster-Standaktion der Leimbacher Confiserie brachte einen über Erwarten hohen Spendenbetrag für die Kreuzlinger Arche zusammen.

Erika und Oliver Martin überreichen den Check über 18'000 Franken an «Arche»-Leiter Mathias Wegmüller. (Bild: PD)

(red) Über das Osterwochenende bot die Martin Confiserie an ihrem Produktionsstandort in Leimbach ihre Produkte für einen guten Zweck feil. Die Kunden konnten frei entscheiden, was sie für die Leckereien bezahlen wollten. Nun steht der Erlös der Aktion fest: 18'000 Franken. Oliver Martin schreibt in einer Mitteilung:

«Wir sind überwältigt davon, welchen Anklang die Aktion bei der Bevölkerung gefunden hat.»

Deshalb habe er den Betrag auch aufgerundet, schreibt Martin weiter. Er überreichte einen Check mit der hohen Summe Mitte Woche an den Leiter des Kinderprojekts Arche in Kreuzlingen, Mathias Wegmüller. «Ich bin völlig sprachlos. Mit einer so grossen Summe hatte ich nicht gerechnet. Wir sind sehr dankbar dafür», sagt Wegmüller.

Arche arbeitet online während des Lockdowns

Die Arche hat in den letzten Wochen eine Notfallarche gegründet, um Kinder weiterhin unterstützen zu können. So gibt es jetzt online Lehrstellencoaching und Hausaufgabenhilfe. Die Arche errichtete einen Youtube-Kanal mit verschiedenen Ideen für die Kinder und Jugendlichen, um kreativ zu sein, beispielsweise mit Bastelideen und Backanleitungen. Zudem erhalten die Familien wöchentlich ein Paket mit Lebensmitteln und Spielideen für die Kinder. Ebenfalls gibt es für die Eltern ein Notfalltelefon.

Martin Confiserie hat ihren Marktstand weiterhin bis auf weiteres in Leimbach geöffnet und freut sich über jeden Besucher. Die Artikel werden zu Sonderpreisen angeboten.