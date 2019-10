«Comme un ouragan» fegte Michael von der Heide über die Bühne des Amriswiler Kulturforums Chansonnier Michael von der Heide fegte am Freitagabend wie ein Orkan über die Bühne des Kulturforums, schäkerte mit dem Publikum und brachte dieses zum Lachen. Manuel Nagel

Michael von der Heide trat am Freitag im Kulturforum auf. Es war sein zweiter Auftritt in Amriswil. (Bild: Manuel Nagel)

Michi sei einer, der sein Publikum liebe, sagte Donato Saragoni vom organisiernden Verein Kulturforum. Und dieses Publikum erschien am Freitagabend so zahlreich, dass Saragoni noch etliche weitere Stühle heranschaffen musste.

Dass der Sänger aus Amden hoch über dem Walensee nicht nur sein Publikum sondern auch die Bühne liebt, zeigte er während über zweieinhalb Stunden mit seiner vierköpfigen Band. Immer wieder schäkerte er mit seinen Jazzmusikern und den Besuchern aus der ersten Reihe. Der Chansonnier war nicht nur gut gelaunt, er unterhielt das volle Kulturforum bestens.

Michael von der Heide trat mit seiner Band bestehend aus vier Jazzmusikern im Amriswiler Kulturforum auf. (Bild: Manuel Nagel)

Im ersten Teil des Konzerts sang von der Heide vor allem Lieder seines neuen Albums «Rio – Amden – Amsterdam», bevor er das Feuerwerk mit Hits wie «Hinderem Berg» zündete. Dazwischen erzählte er immer wieder Anekdoten.

Einmal sei er in Monaco für den Fürst aufgetreten. Natürlich wollte von der Heide seinen Hit «Ouragan» singen, mit dem einst auch Prinzessin Stephanie von Monaco die Hitparaden gestürmt hatte. Doch der Gastgeber sei davon wenig begeistert gewesen. Man wolle nicht an die wilde Zeit der Prinzessin erinnert werden. Er, von der Heide, möge doch lieber das Lied «Il pleut de l’or» singen. Das passe besser zu Monaco. Nicht so in Amriswil. Da kam das Publikum in den Genuss beider Lieder.