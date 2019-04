Claro-Laden Romanshorn: Der Einsatz für fairen Handel zahlt sich aus Der claro-Laden an der Alleestrasse findet bei der Bevölkerung weiterhin grossen Zuspruch. Die Rechnung schliesst ausgeglichen ab. Markus Bösch

Der Claro-Laden bietet ein reichhaltiges Sortiment. (Bild: PD)

Seit 28 Jahren gibt es den claro-Weltladen in Romanshorn. Und mit jedem Jahr wächst die Vielfalt der Angebote – und die Kundschaft. Ein dreiköpfiges Leitungsteam und neun Ladenfrauen zeichnen mit ihrem Engagement für den Betrieb verantwortlich. Entsprechend optimistisch schaut Präsidentin Christine Ackermann an der Mitgliederversammlung zurück und in die Zukunft:

«Mit dem Kauf unserer Produkte werden einerseits Kleinbauern und Kleinbetriebe weltweit und anderseits soziale Institutionen in der Schweiz unterstützt.»

Der Claro-Laden war am Lenz und Jahrmarkt und im vergangenen Jahr auch am Zero-Waste-Anlass präsent. «In den Bereichen Lebensmittel und Kosmetika haben wir umsatzmässig zugelegt», sagte Ackermann. Zu verdanken sei der Erfolg auch den Gebana-Frischfrüchten (1 Tonne Zitrusfrüchte, 140 Ananas und 250 Mangos).

Die Gebana-Produkte tragen zum Erfolg des Ladens bei. (Bild: PD)

Entsprechend positive Zahlen und eine ausgeglichene Rechnung konnte die Kassierin Ruth Longhi vorlegen.

Wie fair ist «Fair Trade»?

Mit Anita Tanner wurde eine Frau der ersten Stunde verabschiedet. Während insgesamt 28 Jahre engagierte sie sich im Laden, davon während sieben Jahre in der Leitung. Neu ins Team kam Susanne Summermatter. Im Vorstand bestätigt wurden Maria Graschi, Vera Kirchner, Silvia Zoller und Rita Wehrle sowie Christine Ackermann als Präsidentin.

«Wie fair ist und kann Fair Trade sein», fragte Ackermann im Anschluss an die Jahresgeschäfte – und illustrierte dies am Beispiel der Entwicklungs- und Vertriebsorganisation Gebana und dem österreichischen Schokoladenhersteller Zotter. Gebana verzichtet künftig auf den Begriff «fair», denn der gerechte Handel sei als ein Prozess für den Menschen und für die Natur zu verstehen. Letztlich müsse der gesamte Handel fairer werden.

Es geht nur miteinander

Josef Zotter hat ein eigenes Logo geschaffen, um klar zu machen: «Wir wollen nicht Mindeststandards, sondern dass alle, und das heisst die gesamte Wertschöpfungskette, etwas davon haben». Es geht nur miteinander, mit den Menschen und der Natur», so sein Credo.

