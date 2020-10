Clara ist in Wahrheit eine Lehrerin und der Kinochef ein Drehbuchautor: eine besondere Premiere im Liberty Weinfelden Viele Beteiligte sind bei der ersten Vorführung von «Clara und der magische Drachen» dabei.

Kinobetreiber Conny Schmölder im Gespräch mit den Synchronsprechern Nicole Silbermann, Antonio Lopes und Raik Singer. Bild: Manuela Olgiati

Die Welt-Premiere von «Clara und der magische Drache» läuft über die grosse Leinwand. Clara lebt zusammen mit drei Affen in einer Feenwelt, die von Zwergen, Drachen und Zauberern bewohnt wird. Auf der Suche nach der Heimat des kleinen Babydrachen, holen sich der Waschbär und Zauberer Alfred Hilfe bei Clara.

Clara ist ein Mädchen, das nicht weiss, wer oder was sie ist, da sie sich an nichts aus ihrer Vergangenheit erinnert. Nun gibt es viele Abenteuer zu bestehen und auch, Claras Geheimnis zu lüften. Ein Bub sagt:

«Das Drachenbaby hat mir am besten gefallen.»

Die Mutter findet den Film auch empfehlenswert für Erwachsene. Schon zu Beginn erscheint der blaue Drache auf der grossen Leinwand. Beherztes Lachen ist aus den Publikumsreihen ist zu hören. Rund 35 Kinder und ihre Eltern sitzen entspannt in den Kinosesseln.

Auch Filmproduzenten sind da. Sie alle erleben diese Welt-Premiere hautnah. So wie sie Kinobetreiber Conny Schmölder den Kinobesuchern vorstellt. Im Anschluss an den Film führt er Gespräche mit den Synchronstimmen. Lehrerin Nicole Silbermann sagt:

«Ich habe zum ersten Mal eine Stimme nachgesprochen.»

Die Synchronstimme von Clara sei eine Herausforderung gewesen. «Mir hat es Spass bereitet, dem Zauberer seine mächtige Stimme zu geben», sagt Schauspieler Raik Singer. Die Worte des gut gelaunten Waschbären spricht Antonio Lopes selber.

Der Kinochef hat das Drehbuch geschrieben

Auch Schmölder ist zufrieden. Der Leiter des Cinema Liberty hat für die Synchronisierung des ukrainischen Films mit Filmproduzent Antonio Lopes von der Firma Hnywood in Heilbronn gemeinsame Sache gemacht. Schmölder hat das Drehbuch mit seiner Frau geschrieben. «Wir haben den Animationsfilm mit Sprache ergänzt», sagt Lopes. Die englische Version unterscheidet sich darin, dass in Deutsch mehr gesprochen werde. «Wir wollten, dass die Kinder die Geschichte besser verstehen können», sagt Schmölder. Der Film kommt ab 29. Oktober in rund 40 Schweizer Kinos.