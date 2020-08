Interview City-Watch-Chef Michael Maier wehrt sich gegen Anschuldigung des Kreuzlinger Minigolf-Betreibers: «Das ist Rufmord» Der Streit zwischen den Akteuren im Seeburgpark über die in einem Leserbrief geäusserte Kritik ist noch nicht zu Ende.

Mitarbeiter von City Watch patrouillieren am Kreuzlinger Ufer. Bild: Andrea Stalder (4.April 2020)

In einem Leserbrief griff der Kreuzlinger Minigolf-Betreiber Richard Lüthi die City Watch Security an (unsere Zeitung berichtete). Was im Leserbrief, der auf dem Onlineportal unserer Zeitung zu lesen war, stand, sei Rufmord und geschäftsschädigend, wehrt sich nun City-Watch-Inhaber Michael Maier.

Welche Reaktionen hatten Sie auf den Artikel über Richard Lüthis Vorwürfe?

Michael Maier: Der Artikel war ausgewogen, das war nicht das Problem. Aber der ungekürzte Leserbrief auf dem Online-Portal war verheerend.

Welche Vorwürfe möchten Sie denn richtig stellen?

Richard Lüthi wirft mir und meinen Mitarbeitern Inkompetenz vor. Das stimmt einfach nicht, meine Leute sind gut ausgebildet und ihre Sozialkompetenz ist gross – es gab trotz sehr angespannter Lage nie Klagen. Die ganze Sache mit dem Virus war im März, als es zum Konflikt mit Lüthi kam, für alle neu: für ihn, für uns, für die Polizei – für alle. Ich habe damals einfach den Auftrag ausgeführt um die Schutzmassnahmen durchzusetzen, ihn dreimal ermahnt und dann die Polizei gerufen.

Er interpretiert es jedoch als Inkompetenz?

Wie kann man in einem solchen Moment jemandem Inkompetenz vorwerfen? Plötzlich ist da ein Virus, mit dem vorher noch nie jemand zu tun hatte. Also muss man akzeptieren, wenn der Bundesrat Regeln aufstellt – und wir die dann umsetzen. Da von Inkompetenz zu sprechen entbehrt jeder Grundlage und ist einfach nur Rufmord.

Werden Sie rechtliche Schritte gegen Lüthi einleiten?

Ich hoffe immer noch, dass er einsieht, dass er überreagiert hat mit seinem Leserbrief – notabene vier Monate nach dem Vorfall. Dann ist die Sache für mich erledigt und der Ruf der City Watch Security und der meiner Mitarbeiter wieder hergestellt. Wir halten uns rechtliche Schritte offen.