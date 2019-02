Circus-Royal-Direktor verteidigt umstrittene Löwennummer: «Tiere gehören genauso zum Zirkus wie Artisten»

Trotz Kritik von Tierschützern: Circus Royal holt Löwen in die Manege zurück

Wenn der Circus Royal am 2. März in Weinfelden seine diesjährige Tournee startet, werden auch wieder Löwinnen in der Manege zu sehen sein. Dies, obwohl Tierschützer die Raubkatzen-Nummer in den vergangenen Jahren scharf kritisiert haben.