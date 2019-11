Christkindlimarkt in Arbon lockt mit Handwerk und Chlausbesuch

Am Samstag, 30. November, wird die Adventszeit in der Altstadt mit dem traditionellen Christkindlimarkt eröffnet. Von 10 Uhr bis 19 Uhr locken bei stimmungsvoller Atmosphäre über hundert Stände die Besucher an.