Überraschend im ersten Wahlgang gewählt: Christina Pagnoncini ist die neue Gemeindepräsidentin im Kemmental Die Gemeindeschreiberin von Güttingen macht im ersten Wahlgang alles klar. Ihre vier Mitbewerbern hatten nicht den Hauch einer Chance. Martina Eggenberger Lenz

Christina Pagnoncini wurde im ersten Wahlgang klar als neue Gemeindepräsidentin des Kemmentals gewählt. (Bild: Reto Martin)

Damit hätte im Kemmental keiner gerechnet: Bei den Ersatzwahlen für das Gemeindepräsidium bringt bereits der erste Wahlgang die Entscheidung. Christina Pagnoncini setzt sich klar durch. Die 48-Jährige kommt auf 451 Stimmen und übertrifft damit das Absolute Mehr von 381 Stimmen deutlich.

Von den anderen vier Kandidaten macht kein einziger 100 Stimmen. Am besten schneidet noch Christoph Forster ab (97 Stimmen), gefolgt von André Ess (81), Nicole Stäheli (60) und Christoph Zürcher (55).

Die Wahlsiegerin sagt zu ihrem Ergebnis: «Ich finde es unglaublich und habe riesige Freude. Damit hätte ich nie gerechnet.» Christina Pagnoncini will am Sonntag ab 16 Uhr ihren Erfolg im Restaurant Freihof in Lippoldswilen feiern. Es seien alle herzlich eingeladen.