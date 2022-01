Christbaum In den Häcksler, die Mulde oder den Funken: So enden in der Region Weinfelden die Christbäume Der Dreikönigstag ist für viele Familien traditionell der Tag, an welchem der Christbaum ein letztes mal leuchten darf. Danach wird er entsorgt. Fast jede Gemeinde hat dafür ein anderes System.

Die beiden Werkhofmitarbeiter Pascal Fäh und Hanspeter Bill entladen auf dem Kompostierplatz in Berg die Christbäume. Bild: Mario Testa

«Wenn es trocken ist wie heute, ist es eine schöne Arbeit», sagt Marcel Krucker. Der Leiter des Werkhofs Berg hat am Freitag mit seinen beiden Mitarbeitern Christbäume im Dorf eingesammelt und zum Kompostierplatz gebracht. «Wenn es regnet ist es jeweils mühsam, da werden wir von oben und von unten nass», ergänzt Werkhofmitarbeiter Hanspeter Bill.

Mit dem Gemeindefahrzeug und einem Anhänger werden die Tannen abtransportiert. Bild: Mario Testa

Die drei Männer sind gut gelaunt bei ihrer Arbeit, fahren mit dem Gemeindefahrzeug und Anhänger eins übers andere Mal durchs Dorf und laden die bereit gestellten Tannen auf. «Für die Bevölkerung ist diese Entsorgung gratis. Viele nutzen denn auch das Angebot, so gegen 400 Tannen sammeln wir heute sicher zusammen», sagt Krucker. Die Sammlung führt das Werkhofteam immer wenige Tage nach dem Dreikönigstag durch. «Am Montag werden wir wohl nochmals kurz durchs Dorf fahren, und ein paar verspätete Tannen einsammeln.»

«Manchmal hat es noch Schöggeli an den Christbäumen. Die nehmen wir dann für uns.»

Die Christbäume werden auf dem Kompostierplatz gehäckselt und dann kompostiert. «Die Leute sind sehr diszipliniert, es hat kaum noch Lametta oder Schmuck an den Bäumen», sagt Marcel Krucker.

Viel Arbeit für Hans Bieri in der Kompostieranlage

Wie in Berg werden die Tannen auch in Weinfelden eingesammelt. Die Bevölkerung kann sie an den Grünabfuhr-Donnerstagen zu den Containern rausstellen und sie werden dann gratis mitgenommen. «Das läuft dann manchmal bis in den Frühling rein so», sagt Hans Bieri, Betriebsleiter der Kompostieranlage Zelgli. Auch in Bussnang führt er die Sammlung durch, diese ist dort dann am 18. Januar.

Auf der Kompostieranlage Zelgli in Weinfelden warten die ausgedienten Christbäume auf den Häcksler. Bild: Mario Testa

Am Montag, 10. Januar, können auch in Märstetten die Christbäume gratis der Grüngutabfuhr mitgegeben werden. Abgeholt werden die ausgedienten Christbäume auch in Wuppenau, wenn auch von der Kehrichtabfuhr. «Bis im Februar ist die Mitgabe der Christbäume in die KVA gratis», sagt Gemeindeschreiber Benno Erne.

«Wegen Lametta und weiterem Schmuck sind die Bäume nicht ökologisch verwertbar.»

Keine explizite Lösung für die Christbaumentsorgung bietet die Gemeinde Birwinken an. Dort müssen die Bäum gebührenpflichtig der Kehrichtabfuhr mitgegeben werden. «Es gibt aber auch einige Einwohner, die ein Abo von der Gärtnerei Neubauer in Erlen haben und ihre Bäume dorthin zur Kompostierung bringen», sagt Gemeindepräsident Peter Stern.

Mulden warten in Amlikon-Bissegg, Affeltrangen und Bürglen auf die Bäume

Um einen kurzen Spaziergang oder eine Fahrt kommen die Bewohner von Amlikon-Bissegg nicht herum. Sie können ihre Christbäume in eine Mulde werfen, die noch bis Anfang Februar vor dem Gemeindehaus steht. Ebenso ergeht es den Bürglern, welche ihre Bäume auf den Kompostplatz bringen können und den Wigoltingern, welche ihre Tannen in die Grüngutmulde beim Werkhof werfen dürfen.

Am Montag, 10. Januar, findet auch in der Gemeinde Affeltrangen die Christbaumentsorgung statt, an drei Sammelpunkten beim Volg in Affeltrangen, dem Spritzenhaus in Märwil und dem ehemaligen Feuerwehrdepot in Zezikon können die Bäume deponiert werden.

Büscheli für den 1.-August-Funken

Eine neue Variante der Christbaumentsorgung wagt die Gemeinde Schönholzerswilen dieses Jahr erstmals. «Wir nehmen die Tannen entgegen, machen Büscheli aus ihnen und verbrennen diese dann im 1.-August-Funken», sagt Gemeindepräsident Ernst Schärrer.

Ernst Schärrer, Gemeindepräsident Schönholzerswilen. Bild: Mareycke Frehner

«In Weiblingen, wo ich wohne, machen wir das seit eh und je.»

Am Samstag, 15. Januar, können die Tannen zum Velokeller beim Schulhaus gebraucht werden, wo freiwillige Helfer sie zu Büscheli verarbeiten. Für einen Fünfliber werden die Christbäume auch abgeholt.