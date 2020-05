Bussnanger entscheiden an der Urne über mehr Raum für die Schule

Die Bussnanger Primarschüler brauchen mehr Platz. Das Team um Schulleiter Renato Winteler soll deshalb mehr Zimmer erhalten. (Bild: Mario Testa)

(red) Aufgrund der Bundesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus wurde die Schulgemeindeversammlung der Primarschule Bussnang-Rothenhausen vom 26. März abgesagt. Wie die Behörde in einer Mitteilung schreibt, hat sie sich aber dazu entschlossen, eine briefliche Abstimmung durchzuführen.

Diese Möglichkeit als Notstandsmassnahme macht sich die Schulgemeinde zu Nutzen, um an der Urne über künftige Projekte entscheiden zu lassen und damit allfällige Bauvorhaben nicht zu verzögern. Die Abstimmung findet nun am 17. Mai statt.

Abstimmung ist dringend nötig

Für eine möglichst rasche Entscheidungsfindung mit den Schulbürgern sei die Behörde aus verschiedenen Gründen angewiesen. Zum einen können die Schule ohne genehmigtes Budget 2020 nur gebundene Ausgaben tätigen, was den Schul- und Verwaltungsbetrieb sowie den Liegenschaftsbereich stark einschränke.

Des Weiteren müsse die zweite Etappe der Sanierung der Beleuchtung zwingend in den Sommerferien erfolgen. Und es geht in der Abstimmung um den Anbau mit Gruppenräumen und einem Schulzimmer an das bestehende Schulhaus, welches aufgrund der steigenden Schülerzahlen ab August 2021 zur Verfügung stehen soll.