Bussnang Über die Gründe wird geschwiegen: Leiterin verlässt nach drei Jahren bereits wieder das Alterszentrum Nach nur drei Jahren verlässt Anita Keller das Alterszentrum Bussnang als Leiterin. Operative Gründe hätten den Ausschlag dazu gegeben. Keller verlässt das AZB in einer sensiblen Phase.

Anita Keller, Leiterin des AZB Bild: PD

Anita Keller hat ihre Stelle als Leiterin des Alterszentrums Bussnang (AZB) per Ende Juli 2022 gekündigt. Wie der Stiftungsrat des AZB in einer Mitteilung schreibt, bedauere er den Entscheid von Anita Keller sehr. Die scheidende Zentrumsleiterin bestätigt auf Anfrage ihre Kündigung, will sich zu den Gründen, welche sie zu diesem Schritt bewogen haben, aber nicht äussern. Es sei diesbezüglich Stillschweigen mit dem Stiftungsrat vereinbart worden.

Operative Gründe haben den Ausschlag gegeben

Sie sagt nur soviel, dass operative Gründe den Ausschlag gegeben haben. Das Einvernehmen mit Stiftungsratspräsident Ruedi Zbinden sei jederzeit sehr gut gewesen.

Der Stiftungsrat wird die Stelle nun zur Neubesetzung ausschreiben. Anita Keller hatte die Leitung des AZB erst vor drei Jahren übernommen. Zuvor hatte Irene Heggli während vier Jahren die Zentrumsleitung inne, reichte aber wegen Differenzen in der Personalführung 2019 ihre Kündigung ein.

AZB mit finanziellen Turbulenzen

Es ist eine weitere schlechte Nachricht aus dem Alterszentrum. Vor einem Jahr wurde bekannt, dass das AZB wegen Corona finanziell in Schwierigkeiten steckt. Ein Darlehen der Gemeinde Bussnang hat nun das Polster etwas ausgefüllt. Ob dies reichen wird, ist noch unklar.

Keller verlässt das Alterszentrum daher in einer sensiblen Phase, denn nebst den finanziellen Turbulenzen ist auch die Bautätigkeit noch nicht abgeschlossen. (mte/sba)