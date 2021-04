Bussnang Rücktritt nach elf Jahren im Gemeinderat Leo Steinbacher hat per Ende Jahr seinen Rücktritt aus dem Bussnanger Gemeinderat bekanntgegeben. Die Ersatzwahl findet am 26. September statt.

Am Wahltag im September 2010: Die Gemeinderatsmitglieder und Gemeindepräsident Ruedi Zbinden gratulieren Leo Steinbacher zur Wahl. Bild: Stefan Schaufelberger

(red) Gemeinderat Leo Steinbacher hat seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat per Ende Jahr bekannt gegeben. Wie der Bussnanger Gemeindepräsident Ruedi Zbinden in einer Mitteilung schreibt, bedauert der Gemeinderat Steinbachers Entschluss, hat jedoch Verständnis für den persönlichen Entscheid. Leo Steinbacher aus Wertbühl wurde im September 2010 in den Gemeinderat gewählt, bei seinem Rücktritt wird er also mehr als elf Jahre im Amt gewesen sein. Ruedi Zbinden schreibt über den Zurücktretenden:

«Sein engagiertes Mitwirken und das fundiertes Wissen kam der Gemeinde immer wieder zugute und so hat er viel zum guten Gelingen beigetragen»

«Der Gemeinderat und die Verwaltung danken Herr Leo Steinbacher für seinen Einsatz, das Engagement und die gute Zusammenarbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.»

Leo Steinbacher leitet im Bussnanger Gemeinderat das Ressort Tiefbau und Verkehr. Den Termin für die Ersatzwahl hat der Gemeinderat auf den 26. September festgelegt, ein allfälliger zweiter Wahlgang wäre am 28. November. Die Verabschiedung von Steinbacher findet an der Gemeindeversammlung vom 15. November statt. (red)