Bussnang Neun Stimmberechtigte und eine halbe Million Franken mehr in der Rechnung – so war die Versammlung der Primarschulgemeinde Am Donnerstagabend trafen sich die Stimmberechtigten der Primarschulgemeinde Bussnang-Rothenhausen in der Mehrzweckhalle Hohenalber. Nebst Rechnung und Budget gab es einige Informationen aus dem Schulalltag.

Der neue Spielplatz im Schulhaus findet bei den Kindern grossen Anklang. Bild: Mario Testa

«Es beschäftigt mich, dass so wenig Leute hier sind. Wo sind denn die Eltern der schulpflichtigen Kinder?» Die Frage eines Votanten kam erst zum Schluss, aber schon von Beginn an lag sie im Raum. Denn an die Versammlung der Primarschulgemeinde Bussnang-Rothenhausen kamen am Donnerstagabend gerade mal neun Stimmberechtigte. Vier davon waren Behördenmitglieder. Es war eine Versammlung, bei der Präsident Adrian von Grünigen alle Anwesenden persönlich begrüssen konnte. Nichtsdestotrotz führte er souverän durch die Versammlung. Da die Schulgemeinde nur einmal jährlich zusammenfindet, gab es zahlreiche Informationen aus den verschiedenen Ressorts.

Stefan Rutishauser, Ressort Liegenschaften Bild: Sabrina Bächi

Ein grosses Thema waren die Liegenschaften. Die umfangreichen Bauarbeiten konnten im vergangenen Schuljahr abgeschlossen werden, erzählt Behördenmitglied Stefan Rutishauser. Gemeint ist damit vor allem der grosse Erweiterungsanbau eines Kubus an das bestehende Schulhaus, aber auch die Sanierungen im Altbau für die Räume der Sonderpädagogik. Ebenfalls neu gebaut wurde der Spielplatz, welcher nun die Schulkinder erfreut und auch für Familien am Wochenende Ziel eines Spaziergangs sei, berichtet Rutishauser. «Es ist eine gefreute Sache», resümiert er.

Der angebaute Kubus. Bild: Mario Testa

Die Gesamtkosten für den Erweiterungsbau belaufen sich auf 1,44 Millionen Franken und liegen damit rund 12’000 Franken unter dem Budget. «Wir konnten die Bauphase entsprechend im Kostenrahmen abschliessen», sagt Rutishauser.

Eine halbe Million besser als budgetiert

Marlene Tabord berichtete dann aus dem Ressort Finanzen, wie es mit der Rechnung 2021 aussieht. Speditiv führte sie durch die Zahlen und konnte ein erfreuliches Resultat präsentieren. Die Rechnung schliesst mit einem Gewinn von rund 280’000 Franken. «Das ist eine knappe halbe Million besser als budgetiert, da wir ein Minus von gut 350’000 Franken budgetiert hatten», sagt Tabord. Der Ertragsüberschuss soll dem Eigenkapital zugeführt werden, welches dann knapp zwei Millionen beträgt.

Der grosse Unterschied zwischen Budget und Rechnung ist den höheren Fiskalerträgen geschuldet, erklärt Tabord.

Marlene Tabord, Ressort Finanzen. Bild: Sabrina Bächi

«Allgemein ist es so, dass die politische Gemeinde eher zurückhaltend budgetiert.»

Diese Zahlen würde man für das Budget der Schulgemeinde übernehmen, was für die Rechnung 2021 ebendiesen Gewinn ergeben habe. Die anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger genehmigten die Rechnung einstimmig.

Für das Budget 2022 ist mit dem gleichbleibenden Steuerfuss von 61 Prozent wiederum ein Minus vorgesehen. «Wir können ein Defizit finanziell verkraften, gehen aber davon aus, dass die Fiskalerträge wiederum höher sein werden als von der politischen Gemeinde budgetiert», sagt Tabord. Der Voranschlag schliesst mit einem Verlust von 423’000 Franken. Auch dieses wird einstimmig genehmigt.

Kandidat stellt sich per Videobotschaft vor

Präsident Adrian von Grünigen. Bild: Mario Testa

Gegen Ende der Versammlung verabschiedete Schulpräsident Adrian von Grünigen das Behördenmitglied René Meier und leitete zur Wahl eines neuen Exekutivmitglieds über. «Wir haben einen Kandidaten, den wir zur Wahl vorschlagen können, er kann allerdings aus beruflichen Gründen nicht selber anwesend sein», sagt von Grünigen. Doch die moderne Technik macht es möglich, dass sich Kandidat Benedikt Fuhrimann mittels Videobotschaft kurz vorstellt. Danach schreitet der neunköpfige Souverän zur Wahl. Das Resultat verkündet Präsident von Grünigen gleich via Telefon live dem Kandidaten. Er wurde einstimmig in die Behörde gewählt.

«Es ist nie schön, wenn Lehrpersonen künden», sagt der Präsident. Leider sei es so, dass auf Ende Schuljahr gleich fünf Lehrpersonen die Schulgemeinde verlassen. «Wir, vor allem auch unsere neue Schulleiterin Marianne Hugentobler, haben das Gespräch gesucht und wollten die Gründe erfahren», erklärt er. Es seien keine systemischen Schwierigkeiten oder Probleme genannt worden, sondern individuelle Entscheidungen. «Es ist quasi ein blöder Zufall, dass uns zeitgleich so viele Lehrpersonen verlassen.» Nach knapp zwei Stunden schloss der Präsident die Versammlung und leitete zum Apéro über.