Positiver Rechnungsabschluss

Die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Bussnang schliesst mit einem Überschuss von knapp 325'000 Franken ab. Budgetiert war ein Verlust von rund 47'000 Franken. Das Plus resultiert gemäss Botschaft zur Abstimmung vor allem aufgrund des Mehrertrags bei den Steuereinnahmen von 224'000 Franken. Ebenso mehr eingenommen hat die Gemeinde bei der Grundstückgewinnsteuer. Der Gemeinderat unterbreitet seinen Bürgern zudem einen Vorschlag, wie der Ertragsüberschuss verwendet werden soll: Einen Teil soll an Strassenbauprojekte in Bussnang fliessen, insgesamt 230'000 Franken. 25'000 Franken sollen in den Friedhof Bussnang investiert werden und etwas mehr als 4000 Franken dem Eigenkapital zugeschrieben werden.