Bunkerwiese bleibt weiterhin Teil des Baugebietes – Romanshorn lernt nichts aus seinen Fehlern  

Die so genannte Bunkerwiese ist im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Bootshafens 1984 aufgeschüttet worden. Im gleichen Jahr erhielten die SBB eine auf 50 Jahre befristete Konzession für die Nutzung der Anlagen, die rechtlich gesehen Teil des Bodensees sind. Eine der Bestimmungen besagt, dass die Bunkerwiese der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen muss. Heute ist das Gelände eine frei zugängliche Wiese mit einem längst ausser Betrieb gesetzten militärischen Unterstand. Die Konzession ist 1996 an die Schweizerische BodenseeSchifffahrt übergegangen, die den Betrieb damals kaufte. Die Firma möchte auf dem Gelände einen Abenteuerspielplatz bauen, für den Besucher während der Öffnungszeiten in der warmen Jahreszeit Eintritt zahlen müssen. Das Projekt ist umstritten. Aktuell liegt der Fall beim Bundesgericht, nachdem die Vorinstanzen grünes Licht gegeben haben. (mso)