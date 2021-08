Bundesfeier Viel Applaus für die Frauenriege Sommeri Die Gemeinde Sommeri feierte den 1.August mit einem ganz und gar schweizerischen Dessertbuffet und hörte Diana Gutjahr sprechen.

Auch beim Dessert dieses jungen Sommerers ist an diesem 1.August Rot und Weiss Trumpf. Bild: Manuel Nagel

So wirklich haben die Sommerer dem Wetter nicht getraut. Statt vor der Turnhalle feierte die Gemeinde gegenüber beim Gemeindehaus in der Einstellhalle eines Carunternehmens. Die organisierende Frauenriege schmückte die Halle nicht nur festlich, sie zauberte auch ein Dessertbuffet, das ganz schweizerisch war am Bundesfeiertag – etwa Linzertörtchen mit Schweizerkreuz oder ganz in den Landesfarben Himbeeren mir Rahm und viele weitere Köstlichkeiten.

Diesen Effort lobten sowohl Gemeindepräsidentin Priska Rechsteiner wie auch Festrednerin Diana Gutjahr, und von den Besuchern gab es zurecht viel Applaus. Diana Gutjahr warf die Frage auf, welchen Preis die Schweiz für deren Freiheit bezahle. Ausserdem merkte sie kritisch an, dass die aktuelle Situation unsere Gesellschaft immer weiter auseinander dividiere. Es müsse möglich sein, weiterhin seine Meinung sagen zu können, ohne gleich von der einen oder anderen Seite in eine Ecke gestellt zu werden.

Der Musikverein Sommeri unterstützte die Gemeinde beim Thurgauer Lied und unterhielt danach mit einem Ständli.