Gleich mehrere Nutzen sind mit der Initiative «Vorteil naturnah» verbunden. Nicht nur die unterschiedlichen Pflanzen sorgen für mehr Biodiversität, sie ziehen auch diverse Kleinstlebewesen und Insekten an. Die Pflege und der Unterhalt der so bepflanzten Flächen verringern sich, was Ressourcen spart und zu weniger Emissionen führt. Diese naturnahen Aussenräume sind ebenfalls widerstandsfähiger bei Hitze, Trockenheit und anderen Wetterextremen, sie speichern und verdunsten Niederschlag. Die belebten Flächen bieten auch für das Auge mehr als ein lebloser Schotterplatz. (hab)