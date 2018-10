Bürgler Gemeindepräsident wehrt sich gegen Vorwürfe der Ortsparteien Am 5. November findet in der Mehrzweckhalle ein Podium mit den Gemeindepräsidenten-Kandidaten statt. Für Erich Baumann eine Chance, dem bisherigen Wahlkampf eine objektive Note zu verleihen. Sabrina Bächi

Gemeindepräsident Erich Baumann in seinem Büro. (Bild: Donato Caspari)

Eigentlich könnte sich Gemeindepräsident Erich Baumann zurück lehnen und entspannt auf die kommenden Wahlen blicken. Denn für ihn ist klar; nach acht Jahren geht er in Pension. Doch die Ortspräsidenten der FDP, Sacha Thür, und der SP, Turi Schallenberg, haben sich gemeinsam dazu entschlossen, den Wahlkampf mit harten Bandagen zu führen und haben als erstes einmal ausgeteilt. Und zwar Vorwürfe an Baumann und seine Behörde.

Er sei ein Verwalter, es habe acht Jahre Stillstand geherrscht und die ewige CVP-Dominanz mit «Schattenpräsident Armin Eugster» müsse ein Ende finden, forderten Thür und Schallenberg (unsere Zeitung berichtete). Baumann ärgerten diese Aussagen. «Ich finde es gut, wenn sich die Ortsparteien in der Suche um die Nachfolge engagieren. Aber dieses Vorgehen bedauere ich sehr», sagt er und präzisiert:

«Es ist bedenklich, dass man den Wahlkampf mit einem Angriff auf die aktuelle Behörde und den früheren Gemeindepräsidenten anführen muss.»

Die Forderungen an einen Kandidaten, welche die beiden Präsidenten hätten, seien legitim, aber dann wäre es gut, wenn sie denn auch einen solchen präsentieren könnten. Tatsächlich hat sich weder von der SP noch von der FDP ein Kandidat oder eine Kandidatin bis zum Ende der offiziellen Frist am 1. Oktober gemeldet.

Zweite Amtsperiode war nicht optimal

Den Vorwurf, dass nur Stillstand geherrscht habe, trifft Baumann. «Die zweite Amtsperiode ist sicherlich nicht wunschgemäss verlaufen», sagt er. Zum einen habe der Rücktritt von drei Gemeinderäten etwa ein Jahr Verzögerung gebracht, zum anderen hätten auch seine gesundheitlichen Probleme Schwierigkeiten bereitet. «Bürglen hat sich trotzdem weiter entwickelt», hält er fest.

Wogegen er sich «ganz vehement» wehre, sei der Vorwurf, Armin Eugster fungiere als Schattenpräsident. «Ich hatte im ersten halben Jahr meiner Amtszeit einmal eine Frage an ihn. Ansonsten hat er sich nie in die Arbeit des Gemeinderats eingemischt», bekräftigt Baumann. «Ich frage mich, weshalb nicht schon bei den vergangenen Wahlen ein Kandidat der FDP oder SP zur Wahl stand, wenn alles so schlecht war?»

Drei valable Kandidaten

Von Anfang an hatte der Bürgler Gemeinderat entschlossen, sich aus den Wahlen rauszuhalten. «Ich finde, es ist nicht die Aufgabe des Gemeinderats, in einer Findungskommission nach seinem künftigen Chef zu suchen», sagt Baumann. «Wir haben aber die Parteien und Vereine aufgefordert, ein überparteiliches Komitee zu bilden. Das ist leider nicht zu Stande gekommen.»

Dennoch sind gemäss Baumanns persönlicher Einschätzung drei Kandidaten zusammengekommen, die valabel seien. «Ich bin überzeugt, alle drei würden neue Ideen und frischen Wind bringen», sagt er.

Am 5. November findet nun eine Podiumsdiskussion statt, welches die Gemeinde organisiert. «Dort geht es darum, den Kandidaten die Möglichkeit zu bieten, sich vorzustellen. Aber wir wollen auch, dass sich die Stimmbürger ein Bild machen können», sagt Baumann. Schliesslich erhofft sich Baumann dadurch auch, dass der nun lancierte Wahlkampf auf den Kompetenzen der Kandidaten aufbaut und nicht auf Vorwürfen gegenüber den Vorgängern.

Hinweis Podium, 5. November, 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Bürglen.