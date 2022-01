Bürglen Zukunftsplanung für die Schule Bürglen: Fünf neue Gebäude könnten entstehen Die Schulgemeinde Bürglen rechnet mit steigenden Zahlen der Schulkinder in den kommenden Jahren. Deshalb plant sie eine grosse Erweiterung und Erneuerung des Schulgeländes. Die Pläne zeigt die Behörde am Samstag in der Mehrzweckhalle.

Präsentieren das Siegerprojekts «Herbszeitlose»: Schulpräsident Rolf Gmünder, Architekt Thomas De Geeter, Landschaftsarchitekt Markus Cukrowicz, Raumplaner Hanspeter Woodtli und Jurymitglied Lukas Imhof. Bild: Mario Testa

Rolf Gmünder ist seit 23 Jahren in der Behörde der Schule Bürglen tätig. In dieser langen Zeit hat er sinkende und steigende Schülerzahlen erlebt. «Als ich anfing, gingen die Zahlen stark zurück, wir haben zwischenzeitlich sogar Schulraum fremdvermietet», sagt der Schulpräsident an der Medienkonferenz vom Freitagmorgen in der Mehrzweckhalle.

«Seit 2014 steigen die Zahlen wieder an und für die kommenden Jahre ist eine überdurchschnittlich starke Zunahme von 10 bis 20 Prozent prognostiziert.»

Um diesem Ansturm gewachsen zu sein, muss die Schule Bürglen auf der baulichen Seite reagieren. «Wir haben vor zwei Jahren eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben und dann einen selektiven Projektwettbewerb zur Schulraumentwicklung durchgeführt. Heute können wir ihnen das Siegerprojekt präsentieren.»

Das ausgewählte Projekt erlaube es, im Verlaufe der kommenden Jahre und Jahrzehnte stetig zu erweitern unter laufendem Schulbetrieb. «Wir benötigen auch keine Provisorien in dieser Zeit. Können schulintern Zwischenlösungen finden.»

Gesamtschau statt Sammelsurium

Gewonnen hat der Entwurf «Herbstzeitlose» von Architekt Thomas De Geeter und Landschaftsarchitekt Markus Cukrowicz. Es hat sich im Pool der zehn eingereichten Projekte diverser Architekturbüros durchgesetzt.

Wettbewerbsprojektleiter Hanspeter Woodtli. Bild: Mario Testa

«Wir wollten nicht für jeden Erweiterungsschritt einen eigenen Wettbewerb durchführen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Das hätte ein Sammelsurium ergeben», erklärt Hanspeter Woodtli von der Strittmatter Partner AG, die den Wettbewerb geplant und durchgeführt hat. «Die Gesamtschau machte den Wettbewerb besonders interessant, aber auch komplex.» Gekostet hat der Wettbewerb die Schulgemeinde 300'000 Franken.

Eine Jury, bestehend aus Fachleuten, Schulleitungs- und -behördenmitgliedern sowie weiteren Beteiligten wie dem Bürgler Gemeindepräsidenten hat das Siegerprojekt auserkoren. «Das wichtigste Kriterium war, dass der Schulraum den Bedürfnissen angepasst werden kann, und das über einen sehr langen Zeithorizont», sagt Jurymitglied Lukas Imhof. «Während andere Projekte erst fertig wären, wenn sie komplett umgesetzt wären, kann sich das Siegerprojekt im Laufe der Etappen entwickeln.»

Fünf Gebäude in Etappen

Das Siegerprojekt Herbstzeitlose sieht vor, den Campus in drei Etappen mit insgesamt fünf Gebäuden zu erweitern und erneuern. «Mir war es wichtig, dass meine Architektur ein Gefühl der Geborgenheit auslöst, es für die Kinder wie ein zweites Zuhause wird», sagt Architekt Thomas De Geeter.

Architekt Thomas De Geeter. Bild: Mario Testa

«Jede Altersgruppe – Zyklus eins, zwei und drei – bekommt ein eigenes Gebäude.»

Dazu kommen die Sporthalle und ein Gebäude mit allgemeinen Räumen wie der Mensa, dem Singsaal oder den Büros der Verwaltung. Die Sporthalle soll künftig aus einer Zweifach- und einer Einfachhalle bestehen. «Wir haben uns für die Holzbauweise entschieden, da diese weniger Lärm verursacht als andere und da die einzelnen Bauetappen dank Vorproduktion der Elemente kürzer dauern.» Weichen müssen für die neuen Gebäude einzig das ehemalige Sekundarschulhaus sowie das Lehrerhaus. Die anderen Schulgebäude werden entweder erweitert oder bleiben in ihrer jetzigen Form erhalten.

Für die Aussengestaltung zeichnet Landschaftsarchitekt Markus Cukrowicz verantwortlich. «Die Campusidee liegt dem Konzept zugrunde», sagt er. Er habe viel Gutes gesehen auf Gebiet, aber auch beengende Elemente, viele Parkplätze oder die Strasse durchs Gelände, die ihn störe. Künftig soll es noch 35 Parkplätze geben, eine Baumallee entlang der Strasse und jeweils grosszügige, offene Zugänge zu den einzelnen Schulhäusern.