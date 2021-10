Bürglen Spielen, lachen und sich kennen lernen - Ideenkiste will Eltern-Kind Beziehung stärken Die Ideenkiste ist ein niederschwelliges Angebot der Schule Bürglen mit dem Ziel, die Eltern-Kind-Beziehung zu stärken. Das Angebot leistet aber auch einen Beitrag zum Miteinander und zur Integration.

Slavica Lapcevic (Bildmitte) zeigt den Anwesenden, wie mit einfachen Mitteln ein tolles Spiel entsteht. Bild: Hannelore Bruderer

Slavica Lapcevic hat im Obergeschoss des Steinhauses der Schule Bürglen Sitzkissen in einem Kreis auf dem Boden ausgelegt. Pünktlich zum Beginn der Ideenkiste treffen einige Mütter mit ihren Kleinkindern ein und nehmen Platz.

Seit rund vier Jahren aktiv

Die Ideenkiste ist ein kostenloses Angebot der Schule Bürglen. Es richtet sich an Eltern mit Kindern von null bis vier Jahren. Kerstin Steuble hat die Ideenkiste mit der Schulleitung vor rund vier Jahren ins Leben gerufen. «Wir haben uns am Angebot des Frühförderungsprogramms ‹Spiel mit mir› von der Perspektive Thurgau orientiert. Bei diesem aufsuchenden Angebot wird die Eltern-Kind-Beziehung durch das gemeinsame Spiel gestärkt.»

Einer der Vorteile ist, dass sich alle in einem Raum der Schule treffen, die Schule bei den Eltern und den Kindern also vor dem Kindergarten schon bekannt ist. Steuble sagt: «Wichtig ist, diesen Personen zu zeigen, dass die Ideenkiste vor allem Spass macht und sie sich zu nichts verpflichten. Man kann dieses Angebot spontan ohne Anmeldung nutzen, regelmässig oder auch nur vereinzelt teilnehmen, ganz wie man will.»

Slavica Lapcevic hat derweilen einigen Müttern eine Schnur verteilt, an deren Ende ein Stoffbeutelchen gebunden ist. Wie junge Katzen jagen die Kinder mit umgestülpten Bechern nach den Stoffbeuteln. «Wir zeigen, wie man mit einfachen Mitteln und Gegenständen spielen kann. Kinder haben damit oft mehr Spass als mit teuren Spielsachen», sagt Steuble. Mit den Spielmöglichkeiten, die in der Ideenkiste aufgezeigt werden, wird auch die Feinmotorik der Kinder gefördert. Als Lehrerin für textiles Werken weiss Kerstin Steuble, dass diese Fähigkeit generell abnimmt.

Über Kulturgrenzen hinaus

Zwei Frauen haben an diesem Morgen ohne Kinder an der Ideenkiste teilgenommen. Sie sind mit Umu Salimatu Surbeck gekommen, die das Sprachcafé Bürglen leitet. «Beide Frauen haben schon ältere Kinder, sind aber gekommen, um das Angebot kennen zu lernen», erklärt Umu Salimatu Surbeck. «Sie werden davon in ihrem Bekanntenkreis erzählen. Wir hoffen so, mögliche Hemmschwellen für einen Besuch der Ideenkiste abzubauen.»

Integration durch Partizipation ist ein wichtiger Grundpfeiler der Ideenkiste. Migrationsfachfrau Emine Tas, Teammitglied, sagt: «Kinder brauchen keine Sprache, um miteinander zu spielen. Wenn Mütter aus verschiedenen Kulturkreisen sich hier zum ersten Mal treffen, sich nachher gemeinsam auf den Heimweg machen und später wieder aufeinandertreffen und dann – weil man sich kennt – ein paar Worte wechseln, haben wir viel erreicht.»

Lernen und spielen

Im Unterschied zur Spielgruppe bleiben bei der Ideenkiste die Eltern und spielen selber mit. Vermittelt wird auch Wissen zu speziellen Themen wie Gesundheit, Ernährung, Bewegung und vieles mehr. Dazu werden Fachpersonen eingeladen.

Nach einer Musikeinlage setzen sich alle wieder im Kreis hin. Slavica Lapcevic stellt Eierkartons in die Mitte und öffnet sie. In jedem Fach liegt ein kleiner Gegenstand – eine Kugel, ein Tannzapfen, ein Stück Stoff.

Mit einem Löffel fischen die Kinder nach den Gegenständen, legen sie auf den Boden und später wieder in ein anderes Fach zurück. «Wir Erwachsenen verstehen nicht, was daran so faszinierend ist, die Kinder können sich damit aber lange verweilen», lacht Kerstin Steuble.