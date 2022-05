Bürglen Schule Bürglen: Das erste neue Schulgebäude kommt unter die Erde Der geplante Neubau einer Einfachturnhalle kann Fahrt aufnehmen. Die Stimmberechtigten der Schule Bürglen haben an der Versammlung einen Planungskredit über 550'000 Franken genehmigt.

Lehrer Hanspeter Götz bekommt für seinen fast 40-jährigen Einsatz an der Schule Leimbach ein Präsent von Schulpräsident Rolf Gmünder. Bild: Hannelore Bruderer

Ob es am in Aussicht gestellten Apéro zum Schluss der Versammlung lag, dass die 46 anwesenden Stimmberechtigten zu keinem Thema eine Diskussion wünschten, bleibt Spekulation. Tatsache ist, dass sie der Schulbehörde am Dienstagabend ihr uneingeschränktes Vertrauen entgegenbrachten und alle Anträge einstimmig guthiessen. Schulpräsident Rolf Gmünder erläutert anhand des Finanzplans die künftige Entwicklung der Schulfinanzen. Dann übergibt er zur Erläuterung der Rechnung 2021 das Wort an Christoph Bär vom Ressort Finanzen (siehe Kasten).

Schulpräsident Rolf Gmünder. Bild: Hannelore Bruderer

Ebenso unbestritten wie die Rechnung sind auch die zwei Traktanden, die Dominik Schmid vom Ressort Liegenschaften erläutert. Bei den Investitionen präsentiert er die Abrechnung des Projektwettbewerbs für die geplante Schulraumerweiterung, die leicht günstiger kam als budgetiert. Nach dem Ja zum Planungskredit über 550'000 Franken kann nun mit den Vorarbeiten für eine teilversenkte Einfachturnhalle begonnen werden. Diese soll südlich des Zeltliparkplatzes zu stehen kommen und markiert die erste Etappe der geplanten Schulraumgesamterweiterung, wie Dominik Schmid sagt:

«Die weiteren Ausbauschritte werden wir erst angehen, wenn sich der entsprechende Bedarf abzeichnet.»

Treue Mitarbeitende

Für ihre Diensttreue an der Schule Bürglen würdigt Präsident Rolf Gmünder die Arbeit folgender Personen: Claudia Zürrer, Fachlehrerin Hauswirtschaft, 10 Jahre; Claudia Baumann, Reinigungsdienst, 15 Jahre; Sandra Wörwag, Sekretariat, 15 Jahre; Benny Götsch, Klassenlehrer Primarschule, 20 Jahre; Heidi Müller, Schulische Heilpädagogin, Lehrerin und Lerncoach, 30 Jahre; Erich Seeger, Lehrer und Lerncoach, 30 Jahre.

Die vier geehrten Lehrpersonen: Hanspeter Götz, Benny Götsch, Erich Seeger und Heidi Müller. Bild: Hannelore Bruderer

Für die Ehrung der geleisteten Arbeit von Hanspeter Götz nimmt sich der Schulpräsident etwas mehr Zeit. Hanspeter Götz arbeitet seit 1984 als Lehrer an der Primarschule in Leimbach und wird nun pensioniert. Der Schulpräsident erinnert daran, was sich in dieser langen Zeit im Schulbetrieb alles verändert hat und dass Hanspeter Götz diesen Weg immer mit unverändertem Engagement mitgegangen ist. «Ein Schulhaus Leimbach können wir uns ohne dich noch gar nicht vorstellen», schliesst Rolf Gmünder seine Rede, die im tosenden Applaus der Anwesenden endet.