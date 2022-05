Bürglen Mit Blaulicht ans Panzertreffen Am Auffahrtswochenende vom 26. bis 28. Mai findet in der Kiesgrube der Strabag in Bürglen nach zweijährigem Unterbruch wieder das Panzer- und Armeefahrzeugtreffen statt. Die Organisatoren haben sich den Entscheid zur Durchführung nicht einfach gemacht.

Auch dieses Jahr werden am Panzertreffen in Bürglen wieder Fahrten mit den Stahlungetümen möglich sein. Bild: Andrea Tina Stalder

Die vergangenen zwei Jahre ist Heinz Nater nichts anderes übrig geblieben, als seine Panzer im Depot zu lassen und das Panzer- und Armeefahrzeugtreffen in Bürglen abzusagen. Damals war die Pandemie ausschlaggebend. Doch auch dieses Jahr machte dem Organisator die Durchführung Kopfzerbrechen. Soll man ein Panzertreffen veranstalten, wenn in Osteuropa ein Krieg tobt?

«Wir haben uns diesen Entscheid nicht einfach gemacht und auch noch den 9. Mai abgewartet, um über die Durchführung zu entscheiden», sagt Heinz Nater. Nebst der moralischen Frage sei es auch darum gegangen zu sehen, ob die Thurgauer Blaulichtorganisationen aufgrund einer Zuspitzung der Lage gar keine Kapazitäten mehr hätten, sich am Treffen zu beteiligen. An der Sitzung des OKs mit 18 Beteiligten sei der Entscheid über die Durchführung am Dienstagabend dann aber deutlich ausgefallen.

«Wir haben einstimmig beschlossen, das Treffen durchzuführen.»

Daniel Engeli und Heinz Nater freuen sich auf die Durchführung des Panzertreffens. Bild: Mario Testa

Nur die Gewehrgriffgruppe Schönholzerswilen habe entschieden, sich zurückzuziehen und derzeit keine Gags über militärische Übungen zu machen. «Wir verstehen und akzeptieren ihren Entscheid voll und ganz», sagt Heinz Nater. Alle anderen Mitwirkenden seien aber mit dabei am dreitägigen Treffen. «Während der vergangenen Wochen hatte ich unzählige Telefonate, wann wir das Treffen endlich wieder durchführen. Viele Leute kommen sehr gerne an unseren Anlass.»

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst machen Programm

Auf dem Programm des Panzer- und Armeefahrzeugtreffens stehen auch in diesem Jahr wieder Fahrten im Panzer, die Militär-Fahrzeug-Ausstellung sowie die Festwirtschaft. Ganz speziell in diesem Jahr ist jedoch der Auftritt der Thurgauer Blaulichtorganisationen. «Die Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst zeigen den Zuschauern am Freitag zwei Strassenrettungen», sagt Daniel Engeli, stellvertretender Leiter des Amts für Bevölkerungsschutz und Armee.

«Die Zuschauer sehen alles, was sonst bei einem Unfall passiert. Vom Crash bis zur Rettung. Die drei Partner bewältigen das Ereignis Hand in Hand.»

Mit der Sonderschau der Blaulichtorganisationen wolle man der Bevölkerung am Freitag zeigen, wie diese die Armee im Ernstfall auch unterstützen. Auch Daniel Engeli steht hinter dem Entscheid zur Durchführung des Anlasses. «Die Schweiz leistet ihren Beitrag in der humanitären Hilfe. Kriegerisch macht die Schweiz nichts.» Letzten Endes liege es an den Besuchern, sich für oder gegen einen Besuch am Treffen zu entscheiden – das gelte ja auch für jeden anderen Anlass mit Jubel und Trubel im Moment. Das Treffen sei vor allem ein Blick in die Historie der Armeefahrzeuge. «Vor Ort kann aber sicher auch ein Dialog geführt werden über die aktuelle Situation, alle Meinungen zählen.»

Kavallerie und Hundestaffel

Der Kavallerieschwadron 1972. Bild: PD

Auch Tiere gehören am Panzertreffen zum Programm vom Donnerstag. Einerseits gibt es eine Vorführung mit den Diensthunden des Grenzwachtkorps, anderseits präsentiert sich der Kavallerieschwadron 1972 mit rund 40 Pferden und Reitern. «An Auffahrt am Donnerstag verzichten wir auf die Panzerfahrten. Diese können am Freitag und Samstag gemacht werden», sagt Heinz Nater. In einem Camp zeigen Sammler an allen drei Tagen ihre historischen Militärfahrzeuge und auch Simulationen mit einem Centurion-Panzer sind möglich.