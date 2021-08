Bürglen Metzgerwechsel im Bürgler Volg: Auf 20 Jahre Sprenger folgt Leibacher Die Metzgerei Sprenger zieht sich aus Bürglen zurück und will sich künftig auf den Standort in Berg konzentrieren. Neu wird die Märstetter Metzgerei Leibacher für die Kunden im Volg da sein.

Kevin Leibacher in seiner Metzgerei in Märstetten. Bild: Mario Testa

Seit fast 20 Jahren ist die Berger Metzgerei Sprenger für die Fleischtheke im Volg Bürglen verantwortlich. «Anfänglich haben wir den Volg beliefert, seit rund 15 Jahren führen wir die Metzgereiabteilung nun aber auf eigene Rechnung», sagt Geschäftsinhaber Remo Sprenger. Noch bis ins Jahr 2027 würde der aktuelle Mietvertrag laufen, doch Sprenger hat sich bei der Inhaberin, der Landi Mittelthurgau, gemeldet und wegen Personalmangel um eine vorzeitige Auflösung des Vertrags gebeten.

Remo Sprenger, Inhaber Metzgerei Sprenger, Berg. Bild: Stefan Beusch

«Wir haben Aushilfen, die ins Pensionsalter kommen. Ich habe nach neuem Personal gesucht, aber niemanden gefunden. Es lernen nur noch sehr wenige Junge dieses Metier.»

Remo Sprenger freut es, dass es mit der vorzeitigen Auflösung des Mietvertrags geklappt hat – auch wenn er den Standort nur ungern aufgibt. «Wir waren sehr gern in Bürglen, hatten dort eine langjährige, treue Stammkundschaft. Auch zur Landi Mittelthurgau hatten wir immer ein gutes Verhältnis.»

Eine Märstetter Metzgerei übernimmt

Möglich macht die vorzeitige Auflösung des Vertrags die Landi Mittelthurgau, welche eine Nachfolgelösung gefunden hat. «Nachdem die Metzgerei Sprenger ihren Wunsch zur Auflösung des Mietverhältnisses geäussert hat, haben wir uns auf die Suche nach einer neuen Metzgerei für den Volg Bürglen gemacht – und in der Metzgerei Leibacher aus Märstetten auch gefunden», sagt Christian Baumgartner, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Landi Mittelthurgau.

«Wir arbeiten mit Kevin Leibacher schon in Märstetten gut zusammen und haben ihn deshalb auch direkt kontaktiert.»

Kevin Leibacher, Inhaber Metzgerei Leibacher Märstetten. Bild: Mario Testa

Per 1. September wird der Wechsel an der Fleischtheke im Volg Bürglen vollzogen. Für Kevin Leibacher bietet sich so eine gute Möglichkeit, sein Wirkungsfeld zu vergrössern. «Es passt sehr gut in mein Betriebskonzept. Ich beliefere heute schon diverse Läden westlich von Weinfelden, nun kommt mit Bürglen ein Standort östlich der Stadt hinzu. So nehme ich mir selber keine Kunden weg», sagt der Metzgerei-Inhaber.

Er habe auch bereits Personal für die Aussenfiliale im Volg Bürglen gefunden. «Zwar suche ich weiterhin noch Leute für Vorbereitungs- und Auslieferarbeiten, aber Verkaufspersonal habe ich gefunden», sagt Leibacher, der mittlerweile ein Dutzend Mitarbeiter beschäftigt und den Bestand weiter ausbauen will. Auf ein Einweihungsfest in Bürglen müsse er vorläufig verzichten. «Es ging alles relativ schnell und im Sommer ist es ohnehin sehr streng. Aber vielleicht werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch eine Einweihung nachholen.»