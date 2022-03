Bürglen Ihr Herz schlägt für Stoffe: Schneiderin Jaqueline Marty lanciert ein eigenes Label Für ihr Label «Monsterklein» fertigt Jaqueline Marty aus Bürglen individuelle Kindermode. Dafür verwendet sie exklusive Stoffe, die sie auch in ihrem neuen Onlineshop verkauft.

Jaqueline Marty mit ihrem Sohn und ihren Stoffen. Bild: Monika Wick

In ihrem Haus an der Zeltlistrasse in Bürglen hat sich Jaqueline Marty neben ihrem Atelier ein Lager eingerichtet, in dem sich unzählige Stoffballen aneinanderreihen. Während die 30-Jährige über die Stoffe spricht, leuchten ihre Augen und die Begeisterung für die Textilien ist förmlich zu spüren.

Das mag auch daran liegen, dass Jaqueline Marty die Designs für ihre Stoffe eigenhändig ausgesucht hat, um sie anschliessend exklusiv für ihr Label «Monsterklein» auf hochwertige, elastische Baumwollstoffe drucken zu lassen. Die zweifache Mutter sagt:

«Die Stoffe, die ich im Handel gefunden habe, haben mir oftmals nicht gefallen. Ich habe schöne, ausgefallene, verspielte und vor allem spezielle Motive gesucht.»

Sie hat für ein international tätiges Modehaus gearbeitet

Jaqueline Martys Begeisterung für Stoffe und das Nähen zeigte sich schon früh. Nach der Ausbildung zur Schneiderin und diversen Weiterbildungen nähte sie für das international tätige Modehaus Akris Prototypen und arbeitete in der Änderungsschneiderei eines bekannten Brautmodengeschäftes.

Später, als sie Mutter wurde, hat sie die Kleidung für ihre Kinder genäht und Kundenaufträge angenommen.

«Kunden können bei mir Stoffe aussuchen und das Modell wählen, und ich fertige ihnen ein individuelles Kleidungsstück.»

Diejenigen, die selber nähen möchten, können im neuen Onlineshop von «Monsterklein» die exklusiven Stoffe und dekoratives Zubehör bestellen. Bald wird Jaqueline Marty vor ihrem Zuhause einen Laden einrichten, in dem sich Kunden selber bedienen können.