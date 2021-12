Bürglen Für mehr Sicherheit in den Quartierstrassen: 126 Leimbacherinnen und Leimbacher fordern Tempo 30 Carmen Garbini Müller hat Bürglens Gemeindepräsident Kilian Germann einen Antrag mit über 120 Unterschriften überreicht. Gefordert wird eine Temporeduktion auf drei Quartierstrassen. Ein Strassenabschnitt betrifft auch den Schulweg.

Gemeindepräsident Kilian Germann empfängt die 126 Unterschriften von Carmen Garbini Müller. Bild: Monika Wick

Carmen Garbini Müller ist besorgt. Im Verkehr, der aktuell mit bis zu 50 Stundenkilometern durch die Quartierstrassen in Leimbach rollen darf, sieht sie eine Gefahr für die schwächeren, schutzbedürftigen Verkehrsteilnehmer. «Erschwerend kommt hinzu, dass Trottoir fehlen oder auf der Strasse parkierende Autos die Sicht versperren», erklärt Garbini Müller, selber Mutter von zwei kleinen Kindern.

Mit ihren Bedenken ist die Leimbacherin nicht alleine. 126 Personen haben einen Antrag mitunterschrieben, den Carmen Garbini am Donnerstagmorgen an Gemeindepräsident Kilian Germann übergeben hat. Er beinhaltet, dass die Oberholzstrasse, die Heimenhoferstrasse und die Dorfstrasse, die auch von Schulkindern oder Bewohnern einer sozialtherapeutischen Lebensgemeinschaft genutzt werden, in Tempo-30-Zonen umgewandelt werden sollen.

Schulweg ist ebenfalls betroffen

«Es ist mir ein grosses Anliegen. Die Oberholzstrasse benutzen beispielsweise täglich 35 bis 40 Kinder, um zur Schule zu gelangen», erklärt sie.

Carmen Garbini Müller hofft zudem, dass die Temporeduktion auch dazu führt, dass Automobilisten oder Lieferwagenfahrer sie nicht mehr als Abkürzung nutzen, sondern die Hauptstrassen wählen, um in andere Dörfer zu gelangen. «So verlieren sie vielleicht ein paar Sekunden, sorgen aber für mehr Sicherheit in den Quartierstrassen». Garbini Müller betont, dass die Massnahmen nicht dafür gedacht sind, dass Kinder zukünftig auf den Strassen spielen können und plädiert auch dafür, Kinder altersgerecht auf das richtige Verhalten im Verkehr vorzubereiten und sie dabei zu begleiten.

Es kann bis zu drei Jahre dauern

Kilian Germann, Gemeindepräsident Bürglen. Bild: Mario Testa

«Ich hoffe, dass ihr Antrag von Erfolg gekrönt wird und werde ihn in eine der nächsten Gemeinderatssitzungen einbringen», sagt Kilian Germann. Gleichzeitig betont er, dass der Prozess einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Laut dem Gemeindeoberhaupt dauert eine fundierte und saubere Abwicklung rund drei Jahre. Nachdem der Gemeinderat über das Projekt befunden hat, muss ein Budget erstellt und ein Zeitrahmen festgelegt werden. Anschliessend muss ein Gutachten in Auftrag gegeben und eine Untersuchung gemacht werden.

«Für eine nachhaltige, zufriedenstellende Lösung müssen wir sicher sein, dass die richtigen Vorkehrungen für alle Beteiligten getroffen werden», erklärt er.