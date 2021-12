Bürglen Kein Thurgauer Motocross-WM-Rennen: Organisator bezeichnet Naturschützer als «Verhindererverbände» – diese wehren sich 2022 hätte ein Motocross-WM-Rennen in der Mowag-Grube zwischen Weinfelden und Bürglen stattfinden sollen. Umweltverbände wehrten sich jedoch. Das Gebiet steht unter nationalem Schutz. MXGP-Organisator Willy Läderach macht den Umweltschützern Vorwürfe.

Auf dem Mowag Test-Gelände wird kein Motocross-Rennen durchgeführt. Das Gebiet steht unter nationalem Schutz. Bild: Mario Testa

Zwischen Weinfelden und Bürglen befindet sich ein kleines Juwel. Ein Naturschutzjuwel. Es ist die Panzerteststrecke der Firma Mowag, zwischen deren Furchen unzählige teils sehr seltene Amphibien leben. Ein geschütztes Gebiet nationaler Bedeutung. Eben in dieser Mowag-Grube wollte der MXGP of Switzerland sein WM-Rennen im Sommer 2022 durchführen. Nach mehreren Monaten geprägt von Gesprächen und Abklärungen ist klar: die WM wird nicht im Mittelthurgau stattfinden. «Es wird gar keinen MXGP im Thurgau mehr geben», sagt ein enttäuschter Willy Läderach, Organisator des Rennens. Dabei hatte alles vielversprechend angefangen.

Willy Läderach, Organisator MXGP Bild: Michel Canonica

Bereits im vergangenen April trafen sich alle Involvierten zu einem Gespräch. «Damals waren alle Beteiligten – auch die Umweltverbände – für die Umsetzung des MXGP in der Mowag-Grube», sagt Läderach. Stadt, Gemeinde, Kanton, Landbesitzer, Veranstalter und eben auch die Umweltverbände nahmen an diesen Gesprächen teil. Klar war: ein Gutachten muss her, wie das Rennen naturschutzkonform über die Bühne gehen kann. Die Veranstalter haben eines in Auftrag gegeben. Auch die Naturschutzverbände – also Pro Natura Thurgau, WWF Thurgau und der Thurgauer Vogelschutz – gaben eines in Auftrag.

Am Ende haben die Verbände Einsprache gegen das bei der Gemeinde Bürglen aufgelegene Baugesuch eingereicht. Das Gutachten zeige, dass die Veranstaltung dem Natur- und Heimatschutz-Gesetz (NHG) widerspreche, hiess es seitens Umweltschützer.

Eine weitere Gesprächsrunde brachte nichts

«Wir haben daraufhin nochmals das Gespräch gesucht, aber die Umweltschützer wichen nicht ein bisschen von ihrer Meinung ab. Sie blieben stur, dabei haben wir so viele Forderungen und Wünsche ihrerseits umgesetzt», sagt Läderach. Das eigene Gutachten habe sogar gezeigt, dass der MXGP das Gebiet betreffend Amphibienschutz aufgewertet hätte, betont er.

Läderach ist schwer enttäuscht von der Situation. «Nicht nur ich, die ganze Organisation, auch die Stadt und Gemeinde, alle sind sehr enttäuscht.» Dass die Naturschützer zunächst grünes Licht signalisierten und am Ende doch alles verhindern, kann er nicht verstehen. «Das sind für mich keine Umweltschutzverbände, sondern Verhindererverbände», sagt er.

Läderach erhebt Vorwürfe

Man habe schon 2018 beim MXGP in Gachnang schlechte Erfahrungen mit den Umweltschützern gemacht. «Damals gingen die Umweltschutzverbände vor Verwaltungsgericht und verloren dort. Sie sagten uns zwei Monate vor der Veranstaltung, sie ziehen ans Bundesverwaltungsgericht weiter, es sei denn, wir würden alle ihre bisherige Kosten zahlen. Das ist doch ein übler Trick. Denen geht es gar nicht um Umweltschutz», erzählt er.

«Wir haben bezahlt. Was blieb uns anderes übrig, wir hatten schon eine Viertelmillion investiert.»

Und auch der Kanton könne ja seine Zustimmung nicht geben, wenn die Umweltverbände dagegen seien, beklagt sich Läderach. «Niemand will mit denen streiten.»

Der ungeschmälerte Erhalt des Gebiets wäre nicht sicher

Angesprochen auf die Situation bestätigt Pro Natura Präsident Toni Kappeler, dass man anfangs guter Dinge zur Umsetzung des MXGPs auf dem Mowag-Testgelände war. «Ich habe dem Gutachter sogar gesagt, er soll doch schauen, ob die Veranstaltung irgendwie umzusetzen sei», sagt Kappeler. Dennoch hätten die Abklärungen je länger je deutlicher gezeigt, dass das Vorhaben gegen das NHG spreche.

«Der ungeschmälerte Erhalt ist einfach nicht gewährleistet und die Rechtslage ist klar.»

Nur schon das Abdecken der wertvollen Magerwiese oder die festen Installationen sprächen gegen den ungeschmälerten Erhalt. Dass das Gutachten der Veranstalter gar sage, dass man das Gebiet mit dem MXGP aufwerten könne, sei für ihn unverständlich. «Das verhebet für uns nicht», sagt Kappeler. Das eigene Gutachten komme auch zu einem ganz anderen Resultat. Es habe gezeigt, dass der Schaden mit dem Rennen zu gross für die sehr sensible und streng geschützte Population von Amphibien sei.

«Ich hätte es auch lieber anders gehabt, aber wir sind nicht die Verhinderer, das Projekt widerspricht einfach dem NHG.»

Pro Natura Präsident wehrt sich

Von den Vorwürfen, dass die Umweltverbände Geld genommen hätten und so die Durchführung des MXGP in Gachnang 2018 ermöglicht wurde, will Kappeler nichts wissen. «Das muss uns Willy Läderach zuerst einmal beweisen, ich habe davon noch nie gehört und finde diese Anschuldigung absurd, ja fast rufschädigend.» Er weise diese Aussagen klar von sich.

Auch der Kanton will sich beim aktuellen Projekt im Mowag-Testgelände nicht vorwerfen lassen, nur aufgrund des Neins der Umweltverbände die Spezialgenehmigung nicht ausgesprochen zu haben. «Ich behalte mir vor zu sagen, dass der Kanton durchaus in der Lage ist, die Situation selbst zu beurteilen und eine Entscheidung zu fällen», sagt Matthias Künzler vom Amt für Raumentwicklung. Und für das Amt sei klar, dass für das Projekt, wie es vorlag, keine Ausnahmebewilligung erteilt werden konnte.