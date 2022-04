Bürglen Beatrice in Bürglen: Das Alpenland Festival findet wieder statt – mit Promiauflauf und einer Überraschung Entertainer Sepp Silberberger kann nach drei Jahren Pause sein Alpenland Musikfestival wieder durchführen. Mit dabei sind die gleichen Künstler wie 2020. Der umtriebige Rothenhauser wird an seinem Festival jedoch nicht nur die Moderation übernehmen, sondern seine neusten Songs präsentieren. Denn vom Ruhestand will der Alpenlandsepp nichts wissen.

Nach 2017 tritt Melissa Naschenweng auch dieses Jahr wieder am Alpenlandfestival auf. Bild: Reto Martin

Zehn Jahre nach ihrem ersten Auftritt am Alpenland Musikfestival kehrt Beatrice Egli zurück. Damals war sie das Nachwuchstalent. Noch fast niemand kannte ihren Namen. Heute ist sie die Headlinerin und Aushängeschild des diesjährigen Festivals. «Es ist unglaublich», sagt Sepp Silberberger freudig. Grund zur Freude hat der 72-Jährige. Denn nach drei Jahren findet sein Festival wieder statt. «Jetzt geht’s wieder los», nennt er das Motto des Anlasses.

Die Künstlerinnen und Künstler sind genau dieselben wie sie auch 2020 gewesen wären, nur eben zwei Jahre älter. Die Tickets für die Durchführung 2020 sind ebenfalls zwei Jahre älter – aber noch immer gültig, wie Managerin Jasmine Ehrensberger versichert. Inhaber solcher Billetts hätten sie auch zurückgeben können, sagt sie. «Das haben aber nur ganz wenige gemacht.» Deshalb ist das Festival im Zelt in Bürglen auch schon fast ausverkauft. Nur noch wenige Tickets sind übrig. «Wir sind sehr zufrieden mit dem Vorverkauf», sagt Jasmine Ehrensberger.

Alpenland-Sepp präsentiert sein Soloalbum

2019 gab es den letzten Auftritt des Trios Alpenlandsepp und Co. Dieses Jahr steht der Entertainer alleine auf der Bühne. Bild: Andrea Stalder

Auf die Veranstaltung freut sich Sepp Silberberger ganz besonders. Bei der letzten Durchführung 2019 hat er sich mit seinem Trio von der grossen Bühne verabschiedet. Doch den Ruhestand kann der gebürtige Österreicher nicht geniessen. «Ich führe als Moderator durch die Show», erzählt er. Und: «Ich werde ebenfalls einen kleinen Showblock haben.» Das sei logisch, denn er habe sein erstes Soloalbum aufgenommen und will daraus nun einige Stücke präsentieren. «Aber natürlich gibt es auch die grossen Alpenland-Sepp-Hits zu hören», sagt er lachend.

Vor 10 Jahren stand Beatrice Egli als Nachwuchstalent beim Alpenland Musikfestival auf der Bühne. Heuer kehrt sie als Star des Wochenendes zurück. Hier ist Egli mit Alpenland Sepp und dessen Tochter und Managerin Jasmine Ehrensberger zu sehen. Bild: PD

Als Lokalmatadoren sind die Seerugge Feger zu Gast. Nebst Beatrice Egli gibt es auch Melissa Naschenweng sowie Andy Borg und viele mehr zu hören. «Speziell ist, dass wir ein Mädchen mit einem Backstagebesuch bei Beatrice Egli beglücken dürfen», sagt Jasmine Ehrensberger. Es ist eine Aktion der Stiftung Wunderlampe und das Mädchen musste zwei Jahre auf diesen Moment warten.

Des Weiteren findet der Anlass neu wohl am gleichen Ort, aber etwa 100 Meter auf der anderen Seite des Strässchens statt. Man habe dort mehr Platz für das ganze «Drumherum», sagt Silberberger. Das Zelt jedoch wird nicht grösser – rund 5000 Besucher erwartet der Entertainer an diesem Wochenende. Wie gewohnt findet bereits am Freitagabend der erste Anlass statt. Dann nämlich wenn die Raiffeisenbank Mittelthurgau zum Fest einlädt.