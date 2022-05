Bürglen Beatrice bringt die Bühne zum Beben: Das Alpenland Festival konnte zum 16. Mal stattfinden Am Wochenende ging in Bürglen das 16. Alpenland Musikfestival über die Bühne und sorgte bei Volksmusikfreunden für Begeisterung.

Schlagerstar Beatrice Egli bei ihrem Auftritt am Alpenland Musikfestival in Bürglen. Bild: Reto Martin

Auf diesen Moment haben sich die Volksmusikfreunde seit langem gefreut. Nach pandemiebedingter Pause fand am Wochenende endlich wieder das Alpenland Musikfestival in Bürglen statt, an dem viele namhafte Künstler auftraten. Sepp Silberberger, Organisator des Anlasses, sagt:

«Die Leute haben darauf gewartet, dass man wieder feiern kann. Sie gehen ab und explodieren förmlich.»

Sepp Silberberger, Organisator Alpenland Festival. Bild: Reto Martin

Seine Aussage bestätigt sich. Während Schlagersängerin Beatrice Egli am Samstag, kurz vor Mitternacht, ihre Hits zum Besten gibt, verwandelt sich das Zelt in einen Hexenkessel. Dicht gedrängt stehen ihre Fans vor der Bühne oder mit hochgereckten Armen auf den Bänken. Eine junge Frau bekundet ihre Liebe zu Beatrice Egli mit einem selbst gebastelten Plakat, das sie in die Höhe hält.

Gleichzeitig fliegen dutzendweise Geschenke wie Blumen oder Plüschtiere auf die Bühne, über die sich Egli sichtlich freut. «Das Schönste für mich ist aber das Lächeln, das ihr mir schenkt», sagt sie.

Lebensweisheiten vom Schlagerstar

Die Fans kennen die Texte sämtlicher Lieder auswendig. Kaum streckt Egli ihr Mikrofon Richtung Publikum, übernimmt es problemlos die Gesangsparts. Nebst ihrem Hit «Mein Herz» gibt sie auch neuere Songs wie «Ganz egal» zum Besten. Ihren Fans gibt sie folgendes mit auf den Weg:

«Steht zu euch, steht zu eurer Einzigartigkeit.»

Um ihre Erinnerungen an das Konzert zu konservieren, zeichnen viele der rund 2500 Besucher den Auftritt auf ihrem Handy auf oder versuchen Fotos von sich mit ihrem Idol im Hintergrund zu schiessen. Besonders gross ist die Freude, wenn Künstler im Festzelt erscheinen und sich bereiterklären, für ein Selfie mit den Fans zu posieren.

Eine Zuschauerin macht filmt das Konzert mit ihrem Handy. Bild: Reto Martin

Vor Beatrice Egli heizen Alpenland Sepp, Michelle Ryser, die Seerugge Feger oder Nik P. dem Publikum gehörig ein. Letzterer freut sich enorm, in Bürglen auftreten zu dürfen. «Ich weiss, die Schweizer haben es drauf», sagt er. Auch Nik P. legt Wert auf die Kommunikation mit dem Publikum und gibt ihm Tipps. «Man muss nicht immer sagen: ‹Ich liebe dich›, man kann auch sagen: ‹Ich möchte mit dir schlafen›», sagt er mit einem Augenzwinkern. Wenn man aber sage: «Ich möchte immer mit dir schlafen», sei das eine wunderschöne Liebeserklärung, fügt er hinzu

Nik P. bei seinem Auftritt am Alpenland Festival in Bürglen. Bild: Reto Martin

Nik P., der mit bürgerlichem Namen Nikolaus Presnik heisst, liefert Hit um Hit und begeistert seine Fans vollends. Unter ihnen ist Irene Fuhrer aus dem luzernischen Pfäffikon. Sie ist seinetwegen für zwei Tage nach Bürglen gereist, um am Alpenland Musikfestival dabei sein zu können. Sie sagt:

«Am Festival liebe ich die Stimmung, die Bodenständigkeit und das ländliche Ambiente.»

Irene Fuhrer, Besucherin. Bild: Monika Wick

Ganz grosse Stars am Event sind auch die vielen Helferinnen und Helfer im Hintergrund, die zu einem guten Gelingen beitragen. Sie sorgen unauffällig für Sicherheit, bereiten Speisen zu, um den Hunger der Feierwütigen zu stillen, oder balancieren unter erschwerten Umständen Getränke durch die feiernde Menge.