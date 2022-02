Bürglen Beat Brühlmann gewinnt die Ersatzwahl im ersten Gang Der 55-jährige Unternehmer aus Istighofen sichert sich den frei werdenden Sitz im Gemeinderat von Bürglen. Er hat zwei Drittel aller Stimmen am Sonntag auf sich vereint.

Der parteilose Kandidat Beat Brühlmann aus Istighofen gewinnt die Ersatzwahl in den Gemeinderat von Bürglen. Bild: Hannelore Bruderer

Das Resultat ist klar. Von 695 gültigen Stimmen konnte der Istighofer Unternehmer Beat Brühlmann 466 auf sich vereinen. Somit hat ihn der Souverän im ersten Gang der Ersatzwahl in den Gemeinderat von Bürglen gewählt. «Ich freue mich sehr über die Wahl», sagt der parteilose 55-Jährige, dessen Name nicht auf der offiziellen Liste auftauchte, da er erst nach Ablauf der Frist kandidiert hatte. «Im ‹Neuen Anzeiger› und in der ‹Thurgauer Zeitung› konnte ich mich vorstellen und dazu habe ich auch noch Flyer in alle Haushalte verteilt. Dazu kam die Unterstützung durch die Ortsparteien, den Schützen- und Gewerbeverein. So habe ich meine Kandidatur bekannt gemacht, ich bin ja auch kein Unbekannter in der Gemeinde.»

Gert Hauser, nicht gewählter Kandidat aus Bürglen. Bild: Mario Testa

Brühlmanns Gegenkandidat Gert Hauser erreichte gestern 174 Stimmen. «Ich bin durchaus zufrieden», sagt der ebenfalls Parteilose und gratuliert Mitbewerber Beat Brühlmann zu dessen Wahlsieg. «Meine Enttäuschung hält sich in Grenzen. Mit meinen Werbeflyern hat es ja nicht mehr geklappt. Für mich passt das Resultat so.»

Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen

Die Ersatzwahl in Bürglen wurde nötig, da Edwin Mettler per Ende Februar aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurücktritt. Er leitet das Ressort «Versorgung und Umwelt». Beat Brühlmann hofft, dieses Ressort übernehmen zu können. «Das Ressort wäre sicher ideal für mich. Mit Umwelt, Landwirtschaft und Flurstrassen habe ich auch von Berufswegen viel zu tun,» sagt der Liegenschaftsbetreuer.