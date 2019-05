Bürgergemeinde Bischofszell wählt einen neuen Waldpräsidenten

Ernst Engeler, Vizepräsident des Bürgerrates Bischofszell und neuer Waldpräsident zeigte anlässlich der Jahresversammlung in einem Rückblick, was der zurücktretende Waldpräsident Walter Bollier in seinen 20 Amtsjahren alles für den Bürgerwald und damit für die Bürgergemeinde geleistet hat.

In die lange Amtszeit Walter Bolliers fallen so wichtige Ereignisse wie die Bildung der Revierkörperschaft 414 Bischofszell, Lieferverträge für Hackschnitzelheizungen, die Eröffnung der geologischen Wanderung auf dem Bischofsberg und vor allem die Erneuerung und Modernisierung der in der ganzen Region beliebten Waldschenke. Besonders stolz kann Walter Bollier auf den Bau des 2016 neu errichteten «Waldhöcklis» sein. Der Wald war Walter Bolliers Hobby, für das er in seiner Amtszeit viel Zeit und Energie verwendete. (sbe)