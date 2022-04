Bürgergemeinde 500 neue Eichen, ein neues Daheim für den Biber und eine rentable Waldhütte: Das Jahr der Kreuzlinger Bürgergemeinde Die Vermietung der Wildsauenhütte entwickelt sich trotz der Pandemie zum Goldesel. Sorgen bereitet der Kreuzlinger Bürgergemeinde und den Förstern derweil die Eschenwelke.

Revierförster Tobias Fischer, Bürgerpräsidentin Cornelia Zecchinel und «Pro Forst»-Präsident Ruedi Wolfender berichteten aus dem Kreuzlinger Wald. Bild: Emil Keller

«Wir haben ein besonderes Jahr hinter uns», eröffnete Präsidentin Cornelia Zecchinel die Jahresversammlung der Bürgergemeinde Kreuzlingen. Nicht nur die Pandemie beschäftigte den Verwaltungsrat der Waldeigentümer, ein tödlicher Unfall eines Lehrlings in der Betriebsgemeinschaft «Pro Forst» überschattete die Arbeit des Forstteams und begleitet dieses gut ein Jahr später immer noch.

Trotz dieser Herausforderungen entwickelte sich die Bürgergemeinde laufend weiter: So wurde ein betagtes Bienenhaus wieder herausgeputzt und für Imker nutzbar gemacht. Bei der Gemeinde Lengwil reichte der Verwaltungsrat ein Baugesuch für einen Baggereinsatz ein. Ein Aushub soll dem beim Loggenbach ansässigen Biber ein neues Zuhause bieten. «Wir hatten ausserdem Besuch vom Verein ‹proQuercus›», erzählte Präsidentin Zecchinel in ihrem Jahresbericht. Die Bürgergemeinde hatte von diesem 2017 den Preis «Eiche 2200» verliehen bekommen. Förster aus der ganzen Schweiz nahmen nun an einer Begehung der Eichensonderreservate teil und kontrollierten, dass die gesprochenen Gelder auch wirklich für den Erhalt der Eichenbestände eingesetzt werden.

Finanziell steht die Bürgergemeinde ebenfalls gut da und konnte vor allem wegen der ertragsreichen Vermietung der Wildsauenhütte einen Jahreserfolg von 6595 Franken ausweisen. «185 Buchungen hatten wir, wovon 63 wieder storniert wurden», gab Annett Neuweiler Einblick in ihre turbulente Arbeit als Verwalterin der Hütte. Für das Jahr 2022 gibt es ebenfalls nur noch wenige freie Wochenenden zum Buchen.

«Es sieht so aus, als ob dieses Jahr gleich erfolgreich weitergeht.»

Bisher erfolgreichstes Jahr

In der Betriebsgemeinschaft «Pro Forst» wurde ebenfalls emsig gearbeitet. Nicht nur durch den Verkauf von Brenn- und Schnitzelholz konnte ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden. Aufträge von Dritten für Baumarbeiten spülten Einnahmen in Höhe von 380'000 Franken in die Kasse. Der im vergangenen Jahr angeschaffte Forstkombischlepper kam öfter als gedacht zum Einsatz und machte sich bezahlt. «Mit einem Gewinn von 30'000 Franken hatten wir eines der erfolgreichsten Jahre von ‹Pro Forst›», verkündete «Pro Forst»-Präsident Ruedi Wolfender, «zu verdanken ist das vor allem dem Team.»

Dessen Betriebsleiter Tobias Fischer gab zum Abschluss der Bürgerversammlung noch Einblick in seine tägliche Arbeit im Wald. Im Gebiet «Rüütene» nördlich der Lengwiler Weiher hat die Eschenwelke gewütet und viele Wurzeln absterben lassen.

«Wir haben vor allem schlechte und kranke Bäume herausgenommen.»

So erklärte Revierförster Fischer das Vorgehen, um den übrigen Bäumen eine Zukunft zu geben. Sturm und Schnee gaben den stehen gelassenen Zukunftsbäumen dann doch den Rest. «Wir konnten nicht viel mehr tun als von vorne anfangen», erklärte Fischer. Und so haben er und sein Team 500 mit Holzzäunen geschützte Stieleichen in dem Gebiet gepflanzt.