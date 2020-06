«Bürger werden für dumm verkauft»: Ermatinger ärgert sich über Liegeplatzgebühren Eine Familie muss für das Lager ihrer zwei Stand-up-paddle-Bretter neu 60 statt 30 Franken bezahlen. Die Gemeinde verteidigt die höhere Rechnung.

Niklaus Fecker am See in Ermatingen, wo seine Boards stationiert sind. (Bild: PD)

Die Familie Fecker geht gerne Stand up paddeln. Seit zwei Saisons hat sie ihre Boards in Betrieb. Sie sind an einem Trockenliegeplatz in Ermatingen, wo Feckers auch wohnen, stationiert. Für die Wassersportler war klar, dass sie auch dieses Jahr wieder ihren Platz mieten wollen. Im April sei seine Frau Monika deshalb bei der Gemeinde vorstellig geworden, berichtet Niklaus Fecker. Seither sind die Bretter unten am See und die SUP-ler nutzen fast jeden schönen Tag, um sich auf dem Wasser fortzubewegen.

Mieter fordern Begründung und Entgegenkommen

Die Freude am Hobby wurde allerdings etwas getrübt, als diese Woche die Rechnung für den Liegeplatz in den Briefkasten flatterte. Bislang zahlte die Familie für ihre zwei Bretter 30 Franken die Saison. Neu soll sie 60 Franken dafür aufbringen. «Auf Nachfrage bei der Gemeinde hiess es, das entsprechende Reglement sei überarbeitet worden. Man müsse jetzt nicht mehr pro Fach, sondern pro Sportgerät bezahlen», erklärt Niklaus Fecker.

Was ihn am meisten stört, ist, dass die Gemeinde, beziehungsweise die Bootsstationierungskommission die Mieter nicht im voraus über die Anpassung informiert hat.

«Wir waren doch im April da. Man hat uns aber nichts gesagt.»

Der Bürger werde für dumm verkauft. Weil die Familie Fecker davon ausgegangen ist, dass sie dieser SUP-Sommer gleich viel kostet wie im Vorjahr, hofft sie nun auf ein Entgegenkommen seitens der Gemeinde. «Es geht uns nicht um die 30 Franken. Es geht uns um das Prinzip.»

Gemeinderat hat für Kritik wenig Verständnis

Der zuständige Gemeinderat Thomas Ribi kann den Ärger der Familie Fecker nur bedingt nachvollziehen. Es gehe um einen kleinen Betrag von 30 Franken, mehr nicht. Der Bootsstationierungskommission sei es ein Anliegen, alle Liegeplatz-Mieter gleich zu behandeln. Dabei gelte die Devise «Ein Platz, ein Gerät, ein Betrag».

Gemeinderat Thomas Ribi. (Bild: PD)

Man habe bislang angenommen, dass dies von den Besitzern der Gondeln, Beiboote und Bretter auch so praktiziert werde. Nun habe sich gezeigt, dass dem nicht immer so sei. «Wenn man so will haben Feckers die letzten Jahre eben zu wenig bezahlt.»

Am Reglement sei vorerst gar nichts geändert worden. Es sei aktuell in Überarbeitung und werde im September zur Volksabstimmung vorgelegt. Die Tarifliste könne allerdings jeweils vom Gemeinderat angepasst werden. In dieser stehe, für welches Sportgerät wie viel Platzmiete verlangt werde. Dafür, dass das Ehepaar Fecker ein Entgegenkommen erwartet, hat Ribi kein Gehör.

«Wir müssen alle gleich behandeln. Die Gemeinde ist kein Basar.»

Es sei doch ein schöner Service, dass die Gemeinde so günstige Liegeplätze am See anbiete und die Stand up Paddler ihr Brett nicht jedes Mal nach Hause schleppen müssten.