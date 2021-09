Bürgeln Auf die richtige Technik kommt es an – ohne allzu grossen Aufwand besser und schneller lernen Marc Lochmeier hat sich darüber viele Gedanken über das Lernen gemacht und bietet jetzt Kurse an.

Marc Lochmeier bringt anderen bei, wie man lernt. Bild: Hannelore Bruderer

Marc Lochmeier war kein schlechter Schüler, aber auch keiner, der mit herausragenden Leistungen auffiel. Seine Lehre als Automatiker sollte ihm also keine grossen Schwierigkeiten bereiten. In der praktischen Ausbildung lief es auch gut, doch in der Berufsschule erreichte er im ersten Lehrjahr nur mit Mühe die nötige Durchschnittsnote vier.

«Bei den Gesprächen mit meinem Lehrmeister kam es verständlicherweise zu unschönen Momenten», blickt der heute 23-Jährige zurück. «Durch einen glücklichen Zufall fand ich den Weg zu einer Lerntherapeutin, die meinen zukünftigen Werdegang massiv beeinflusst hat.» Sie speiste ihn nicht mit blumigen Motivationssprüchen und allgemeinen Lernmethoden ab.

Ein Wendepunkt in seiner Schulkarriere



«Ich war absolut verblüfft, was selbst die kleinste Veränderung in meinem Lernverhalten auslöste. Meine Leistungen wurden von Semester zu Semester besser, obwohl ich nicht mehr Zeit ins Lernen investierte», sagt Lochmeier.

Marc Lochmeier arbeitete noch zwei Jahre auf seinem erlernten Beruf, bis er sich entschloss, die Berufsmittelschule zu absolvieren und an der Ostschweizer Fachhochschule (OST) in St.Gallen ein Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen zu beginnen.



Er hat ein eigenes Konzept entwickelt



Seine Erfahrungen im Umgang mit dem Lernen liessen ihn nicht los. «Ich wollte es in Zukunft noch besser machen, also beschäftigte ich mich weiterhin mit dem Thema. Ich konsultierte Studien aus der Neurowissenschaft und Psychologie, brachte Techniken aus der Wirtschaft und dem Projektmanagement ein.» Nach der Berufsmatura und vor seinem Studium des Wirtschaftsingenieurswesens ordnete er all seine Erkenntnisse und schrieb sie auf. «Ich war neugierig, ob mein Wissen über ein effizientes Lernen nur mir nützt oder ob die Methode auch auf andere anwendbar war. Also nahm ich Kontakt mit der Leitung der Schule Bürglen auf.»



Testlauf an der Schule

Dort war man seinem Konzept sehr offen. Mit Schülerinnen und Schülern der zweiten Sekundarstufe, die sich freiwillig für eine Schulung meldeten, konnte Lochmeier an vier Nachmittagen seine Methode weitergeben. «Daraus habe ich wieder viel gelernt. Gewisse Punkte, die für mich funktionierten, passten bei anderen nicht, so musste ich diese ändern.»

In seiner Lerntechnik stellt Marc Lochmeier die Logik vor Emotionen, setzt auf Disziplinsteigerung und nutzt den Motivationsschwung von kleinen Erfolgen. «Was ich mir über die Jahre erarbeitet habe, will ich anderen weitergeben. Sie sollen wie ich erfahren, dass man mit der richtigen Technik auch mit moderatem Aufwand mehr erreichen kann.»

Für Schüler, Lehrlingsbetriebe und Schulklassen bietet der Bürgler auf Anfrage individuelle Kurse an.