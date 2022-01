Budgetgemeinde «Ich bin dankbar»: Die Katholische Kirchgemeinde Romanshorn kann die frei werdenden Sitze in den verschiedenen Gremien wieder besetzen Aus der Vorsteherschaft treten drei langjährige Mitglieder zurück. Die Gesamterneuerungswahl der Behörde und der Synodalen findet am 13. Februar statt. Die Rechnung für die neue Heizung/Lüftung der Kirche ist billiger als erwartet.

Die katholische Kirche auf dem Schlossberg. Bild: Nana do Carmo (16. Juni 2011)

Die Kirchgemeindeversammlung am Mittwochabend stand im Zeichen von Wahlen. «Ich bin dankbar, dass sich fast immer genügend Leute finden, die sich für die Kirchgemeinde engagieren», sagte Kirchenpräsident Thomas Walliser Keel. Und damit meine er Helfende für die vielen Anlässe, aber auch Personen, die sich bereit erklären, ein Mandat zu übernehmen – wie aktuell in diversen Fällen.

Zur Wahl als Rechnungsrevisorin oder Rechnungsrevisor stellten sich Angelo Iannella (bisher), Monika Rüegg (bisher), Andreas Abersfelder (neu) und Franziska Heeb (bisher, Suppleantin) zur Verfügung, als Urnenoffiziantin oder Urnenoffiziant Josef Schmid (bisher), Richard Spitzli (bisher), Franz Gründler (bisher Suppleant) und Monika Rüegg (bisher, Suppleantin). Die 49 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wählten alle sieben einstimmig.

Drei Wechsel in der Kirchenvorsteherschaft

Am 13. Februar stehen an der Urne bereits die nächsten Wahlen an, und zwar diejenige der Kirchenvorsteherschaft, die neu Kirchgemeinderat heisst, und diejenige der Synodalen. Im Kirchgemeinderat gibt es drei Wechsel. Richard Bilgeri, Gordon Hug und Judith Goldinger machen nicht weiter. Ihre Nachfolge antreten wollen Karin Fink, Silvia Bolliger und Markus Rösch. Die drei stellten sich am Mittwochabend den Kirchbürgern kurz vor. Manuela Breu, Thomas Walliser Keel, Sandra Wörwag und Anne Zorell Gross (Gemeindeleiterin) kandidieren nochmals.

Budget Schwarze Null Das Budget der Katholischen Kirchgemeinde Romanshorn für das Jahr 2022 sieht ein Plus von rund 17'500 Franken vor. Die Kirchbürger sagten einstimmig Ja dazu. Ebenso genehmigten sie den unveränderten Steuerfuss von 22 Prozent. (mso)

Veränderungen gibt es auch in der Abordnung für das kantonale Kirchenparlament (Synode) schon allein deswegen, weil Romanshorn einen Sitz verliert. Otto Hug, Andreas Abersfelder und Richard Bilgeri verzichten auf eine erneute Kandidatur. Zur Wahl treten neben den beiden bisherigen Mitgliedern Thomas Walliser Keel und Isabella Zeller neu Felix Meier und Anne Zorell Gross an. Im Juni schliesslich können die Kirchbürger auch den Pfarreirat neu bestellen. Namen sind noch keine bekannt.

Solarzellen auf dem Kirchendach?

Die Kirchgemeinde hat im letzten Jahr die Heizung und Lüftung der Pfarrkirche ersetzen lassen. In Betrieb ist jetzt eine Wärmepumpe mit Erdsonde für die Grundlast und eine Gasheizung, die zugeschaltet werden kann. Die Kirchbürger sprachen dafür im Oktober 2020 einen Kredit über 620'000 Franken. Die tatsächlichen Kosten würden 10 Prozent darunter liegen, sagte Gordon Hug am Mittwochabend.

Die Ökogruppe der Kirchgemeinde würde es begrüssen, wenn der Strom für den Betrieb der Wärmepumpe vor Ort zumindest teilweise mit einer Fotovoltaikanlage produziert werden könnte. «Das Kirchendach wäre prädestiniert dafür», sagte eine Vertreterin. Auf die gleiche Idee ist die Kirchenbehörde auch schon gekommen. Die Idee lässt sich aber nicht umsetzen. Die Denkmalpflege habe etwas dagegen, sagte Gordon Hug. «Sonst wären wir schon lange dran.» Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Denn es gibt auch Solarziegel, die optisch einen anderen Eindruck machen als die herkömmlichen Module. Eine Variante wäre auch das Dach des Pfarreiheimes, sagte Kirchenpräsident Walliser Keel. Die entsprechenden Abklärungen werde der neue Verantwortliche für das Ressort Liegenschaften tätigen.