Budgetgemeinde der evangelischen Kirchgemeinde Arbon: Rote Zahlen und der Wunsch nach Honig aus dem Pfarrgarten Der Voranschlag rechnet für das laufende Jahr mit einem Minus von fast 70'000 Franken. Kirchenpräsident Robert Schwarzer verabschiedete Pfarrer Hans Martin Enz und begrüsste dessen Stellvertreter Walter Oberkirch.

Turm der evangelischen Kirche von Arbon. (Bild: Max Eichenberger)

Für die evangelische Kirchgemeinde wird sorgfältig gearbeitet. Diesen Eindruck gewannen 54 Teilnehmende an der Kirchgemeindeversammlung. Präsident Robert Schwarzer hiess Pfarrer Walter Oberkirch willkommen, der die Vakanz als Stellvertreter überbrücken wird. Im Kreis der Mitglieder der Kirchgemeinde verabschiedete Schwarzer den vorzeitig ausscheidenden Pfarrer Hans Martin Enz.

Pfarrer Hans Martin Enz verlässt die Kirchgemeinde. (Bild: Reto Martin)

In den fast sechs Jahren seines Wirkens habe Enz einen guten Zugang zu den Menschen gefunden, die Verkündigung habe er mit dem Alltag in Beziehung gesetzt und so gepredigt, dass die Kirchgemeinde Kraft und Hoffnung schöpfen konnte. Auch unbequeme Themen habe Enz angesprochen.

Nachdenklich stimmte der Hinweis darauf, dass Beerdigungen immer häufiger im Kreis der engeren Familie durchgeführt werden. Die Gemeinschaft – Freunde, Nachbarn und Bekannte – werde draussen gelassen. Das störe die Seelsorger fundamental, diese Entwicklung widerspreche auch der Haltung von Hans Martin Enz.

Wechsel in der Behörde

Saskia Krucker-Slamanig verlässt die Kirchenvorsteherschaft wegen Ortswechsels. Sie und ihr Mann Sven führen trotzdem ihre Arbeit im Cevi weiter. Die Orgel wird voraussichtlich von August bis Dezember restauriert. Die Sammlung für «die verlorenen Töne» laufe weiter, wie Kirchenvorsteherin Ursula Gentsch ausführte. Das Ziel von 120'000 Franken sei noch nicht ganz erreicht, auch stehe die Zusage der Denkmalpflege für einen Beitrag noch aus.

Sie setzen sich dafür ein, dass die Orgel wieder tönt wie früher: Organist Simon Menges, Kirchenvorsteherin Ursula Gentsch und Kirchenpräsident Robert Schwarzer. (Bild: Natascha Arsic)

Peter Roth liess über ein Budget abstimmen, das ein Minus von 69 950 Franken ausweist. Darin sind Mindereinnahmen enthalten, die aus der Steuergesetzesrevision entstehen. Der Steuerfuss beträgt gleichbleibend 20 Prozent.

Wunsch nach Bienenhaus und besserer Akustik

Ein Kirchbürger regte an, durch einen Imker im Pfarrgarten ein Bienenhaus installieren zu lassen, obwohl da bereits Wildbienen eine Bleibe haben. Die Technik der Verstärkeranlage werde auf den neusten Stand gebracht, sagte Schwarzer auf einen Vorstoss von Riquet Heller, der dafür warb, alles zu tun, damit in der Kirche jede Predigt für jedes Ohr verständlich sei.