Budget-Versammlung Steuern in Kradolf-Schönenberg sollen um vier Prozentpunkte sinken Die Politische Gemeinde Kradolf-Schönenberg rechnet im Budget 2022 mit einem Rückschlag von 423'000 Franken. Dies bei einem Steuerfuss von neu 55 Prozent.

In der Dorfstrasse Buhwil wird die Wasserversorgung saniert. Bild: Hannelore Bruderer

Der Gemeinderat habe in den letzten Jahren eher konservativ budgetiert und sei von höheren Steuererträgen überrascht worden, erklärt Gemeindepräsident Heinz Keller. Die höheren Einnahmen der letzten Jahre wurden für Vorfinanzierungen und zum Schuldenabbau genutzt. Wegen der Unsicherheiten infolge der Coronapandemie erfolgte im Budget 2021 noch keine Steuerfusssenkung. Im kommenden Jahr wird der Steuerfuss nun von 59 Prozent auf 55 Prozent gesenkt. Der Nettoertrag aus Steuern sinkt in der Folge von 3,4 Millionen Franken (Budget 2021) auf 3,34 Millionen Franken (Budget 2022).

Auf der Aufwandseite wird mit Mehrausgaben im Bereich des Personals gerechnet, da dort eine Umstrukturierung bei der Verwaltung ansteht. Gesamthaft sinkt die Aufwandseite gegenüber Vorjahr jedoch um rund 50'000 Franken. Der Gesamtaufwand beträgt 11'734'650 Franken, der Gesamtertrag 11'311'650 Franken. Es resultiert ein Budgetdefizit von 423'000 Franken.

Hoher Investitionsbedarf

Fast doppelt so viel wie im laufenden Jahr betragen mit 1,29 Millionen Franken die Investitionen im steuerfinanzierten Teil. Ungeplant, aber wegen eines Unwetterschadens nötig, ist die Sanierung der Strassenverbindung Kirchweg–Risler in Buhwil. Sie schlägt mit rund 180'000 Franken zu Buche. 350'000 Franken fallen an bei der zweiten Etappe der Sanierung Buhwilerstrasse. Sie umfasst ebenfalls die Erstellung eines Pförtners am Ortseingang Schönenberg sowie den Bau eines Geh- und Radwegs bis zum Kraftwerk. 110'000 Franken beträgt der Anteil der Gemeinde Kradolf-Schönenberg zur Anschaffung eines neuen Kommunalfahrzeugs für den gemeinsam mit der Gemeinde Sulgen betriebenen Werkhof.

Pumptrack für Junge

Neben dem Schwimmbad in Schönenberg soll im nächsten Jahr ein neuer Pumptrack entstehen. «Der Gemeinderat hat sich dafür entschieden, weil wir für die Altersgruppe der Jugendlichen kaum Angebote haben und weil der temporär installierte, mobile Pumptrack auf dem Schulareal Kradolf bei den Jungen so gut angekommen ist», erklärt der Gemeindepräsident. Finanziell beteiligen sich am Projekt auch die Gemeinden Sulgen und Erlen. Kradolf-Schönenberg als Standortgemeinde veranschlagt für den Bau der Anlage 90'000 Franken.

Ein separater Kreditantrag über 680'000 Franken liegt für die Sanierung der Wasserversorgung Dorfstrasse in Buhwil vor. Die Sanierung ist in zwei Unterprojekte unterteilt. Beide sollen im nächsten Jahr realisiert werden, um die Dauer der Verkehrsbehinderungen möglichst kurzzuhalten. In der Dorfstrasse wird die gusseiserne Wasserleitung durch Kunststoffrohre ersetzt und auch die Hausanschlüsse werden erneuert. Aus der Spezialfinanzierung Feuerwehr wird die Anschaffung eines Kleinlöschfahrzeugs für das Magazin in Neukirch a. d. Thur finanziert. Die anteilsmässigen Kosten hierfür betragen 130'000 Franken.

Ferner hat in dieser Woche eine Informationsveranstaltung stattgefunden zum Projekt Fa­mi­li­en­­­er­gän­zen­de Angebote «FAME», das die Politischen Gemeinden Sulgen und Kradolf-Schönenberg sowie die Volksschulgemeinde Region Sulgen gemeinsam tragen. An den entsprechenden Gemeindeversammlungen wird über die Einführung des Projekts abgestimmt.