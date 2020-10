Bub in Weinfelden angegriffen und Flüssigkeit in den Mund gedrückt: Kantonspolizei Thurgau verfolgt erste Hinweise Am Montag wurde ein Neunjähriger beim Bahnhof Weinfelden von Unbekannten festgehalten. Sie versuchten ihm eine Flüssigkeit in den Mund zu drücken. Der Bub blieb unverletzt.

Auf der Südseite des Bahnhofs Weinfelden passierte der Angriff. Bild: Reto Martin

Am Montagnachmittag wurde beim Weinfelder Bahnhof ein neunjähriger Junge von zwei unbekannten Personen angegriffen. Eine Person hielt den Buben von hinten fest, die zweite versuchte dem Buben mit der Hand eine Flüssigkeit in den Mund zu drücken. Auf Anfrage teilt die Polizei mit, dass der Bub unverletzt blieb und nach heutigem Kenntnisstand keinen Arzt aufsuchen musste. Was es für eine Flüssigkeit war, liess sich noch nicht eruieren. Die Polizei startete einen Zeugenaufruf, um die Täter zu finden. «Es gingen einige Hinweise ein, diese werden nun überprüft», sagt Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Weitere Angaben zum Ermittlungsstand will er aus taktischen Gründen nicht machen.

Der rot umrandete Bereich zeigt den ungefähren Ort des Übergriffs Quelle: map.geo.admin.ch

Zeugenaufruf

Gesucht werden vier dunkelhäutige Personen, etwa 20 Jahre alt und von normaler beziehungsweise schlanker Statur. Einer der Täter hatte mittellanges, gekraustes Haar und ist 170 bis 180cm gross. Er trug eine schwarze Lederjacke, helle Jeans mit Löcher und schwarz/weisse Nike Schuhe. Wer Angaben zur Täterschaft machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Weinfelden unter 058 345 25 00 zu melden.