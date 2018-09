Briefe an Alice: Irgendwo auf dem Atlantik

Nie verschickte Liebesbriefe: 80-jähriger Auswanderer sucht seine Jugendliebe im Oberthurgau

Seit 68 Jahren wohnt Marcel Trost in Kanada. Diese Tage ist der gebürtige Oberthurgauer in seiner alten Heimat zu Besuch. Im Gepäck: Briefe an Alice, seine erste Liebe. Abgeschickt hat er sie nie. Die Adresse ging auf der Überfahrt in die USA verloren.