Brandnacht «Ich stehe noch immer etwas unter Schock»: Pferdestall im Thurgau brennt nieder – alle Tiere werden gerettet Am frühen Montagmorgen brannte im Birwinker Weiler Eckartshausen ein Stall und eine Scheune. Der Besitzer konnte alle Tiere retten und die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen verhindern.

Birwinker Feuerwehrleute bespritzen das Stroh in der abgebrannten Scheune mit Wasser, damit es sich nicht mehr entzündet. Bild: Mario Testa

«Ich stehe noch immer etwas unter Schock, aber Hauptsache den Tieren geht es gut», sagt eine Frau, die ihr Pferd im Stall in Eckartshausen einquartiert hatte und nun ihren Pferdewagen in Sicherheit bringt. Ihrer Kollegin geht es ähnlich. «Ich wusste gar nichts vom Brand und kam einfach vorbei, um nach meinem Pferd zu sehen», sagt sie.

«Da sah ich, dass es hier gebrannt hat. Zum Glück konnten der Stallbesitzer und Anwohner alle Tiere noch rechtzeitig ins Freie bringen.»

Die Scheune und der Stall – in dem sowohl Pensionspferde als auch Tiere des Besitzers untergebracht sind – fing in der Nacht auf Montag kurz nach 4.30 Uhr Feuer. Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung schreibt, sei beim Brand Sachschaden von einigen hunderttausend Franken entstanden, verletzt wurde aber niemand und auch das Dutzend Pferde im Stall habe gerettet werden können.

Die Feuerwehrleute bekämpfen den Brand im Stall. Bild: BRK News

100 Feuerwehrleute stehen im Einsatz

Auch sieben Stunden nach dem Brand sind Mitglieder der Feuerwehr Briwinken noch immer mit den Löscharbeiten beschäftigt. «Jetzt geht es darum, das Stroh rauszunehmen. Nicht dass sich da noch ein Brandnest entzünden kann», sagt Feuerwehrkommandant Roger Cotting. Rund 40 Mitglieder der Birwinker Feuerwehr, später auch noch 40 der Stützpunktfeuerwehr Weinfelden und 20 der Feuerwehr Erlen halfen bei der Brandbekämpfung.

Roger Cotting, Feuerwehrkommandant Birwinken. Bild: Mario Testa

«Die Scheune stand bereits im Vollbrand, als wir angekommen sind. Uns ist es dann aber gelungen, das Wohnhaus zu halten und auch einen Teil des Stalls.»

Den ganzen Vormittag ebenfalls vor Ort war Gemeindepräsident Peter Stern.« Ich wollte den Stallbesitzern und Einwohnern beistehen. Dazu haben wir dann auch ein Znüni und den Zmittag für die Feuerwehrleute organisiert. Die Solidarität im Dorf ist gross», sagt Stern. Zudem schirmt er die Stallbesitzer vor Fragen der Medienleute ab. «Sie wollen noch nicht reden. Auch wenn keine Personen oder Tiere zu Schaden gekommen sind, ist der Brand für diese junge Familie ein herber Schicksalsschlag – es geht um ihre Existenz.»

Pferdehalter sind gut vernetzt

Laut Peter Stern seien im Verlauf des Morgens für alle Pferde Unterkünfte organisiert worden. «Pferdehalter sind gut vernetzt. So haben sechs Tiere einen Platz ausserhalb bekommen, sechs können in dem Teil des Stalls bleiben, der nicht abgebrannt ist und mit Notstrom und Wasser versorgt wird.» Die meisten Pferde grasten, während die Brand- und Aufräumarbeiten noch liefen, ruhig auf einer Koppel – in sicherer Distanz zum Brandort.

Eine Scheune und ein Teil des Pferdestalls fielen den Flammen zum Opfer. Das Wohnhaus (links) und ein Teil des Stalls konnten gerettet werden. Bild: Mario Testa

Peter Stern ist sehr zufrieden mit dem Einsatz der Birwinker Feuerwehr. «Sie war schnell da und hat super reagiert. Auch weil es nur wenig gewindet hat, hat das Feuer nicht auf das Wohnhaus übergegriffen», sagt der Gemeindepräsident. «Aber ohne die Unterstützung der Feuerwehren aus Weinfelden und Erlen wäre es nicht gegangen.»

Die Brandursache ist noch unbekannt. Zur Spurensicherung wurden der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst sowie ein Elektroexperte beigezogen, teilt die Kantonspolizei Thurgau mit.