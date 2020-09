Brandausbruch auf ehemaligem Areal der Stahlseilfirma Fatzer in Romanshorn Auf dem ehemaligen Areal der Firma Fatzer in Romanshorn ist am frühen Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Der Sachschaden dürfte nach ersten Erkenntnissen nicht allzu gross sein.

12 Bilder 12 Bilder Reto Martin

Feuerwehreinsatz am Mittwochabend in Romanshorn: Kurz nach 19 Uhr ging die Meldung ein, dass es an der Salmsacherstrasse, auf dem ehemaligen Areal der Firma Fatzer, brenne. Michael Roth, Mediensprecher der Thurgauer Kantonspolizei, bestätigte den Brandausbruch auf Anfrage. «Ausgerückt sind rund 60 Angehörige der Feuerwehr Romanshorn», so Roth.

Laut ersten Erkenntnissen dürfte es sich um einen Brand handeln, bei dem kein allzu grosser Schaden entstanden ist. Die Frage, was auf dem Areal genau in Brand geriet, konnte Roth vorerst nicht beantworten. Unter vorgehaltener Hand war vor Ort zu vernehmen, dass es zu mehreren kleinen Feuern auf dem Areal gekommen sei.

Feuerwehreinsatz in Romanshorn: Rauch dringt aus dem ehemaligen Fatzer-Areal. Bild: Reto Martin

Das Romanshorner Stahlseilunternehmen Fatzer – es produziert mitterweile nicht mehr auf seinem ursprünglichen Areal, sondern im Industriegebiet Hof – war am Mittwoch wegen Angriffen von Cyberkriminellen in die Schlagzeilen geraten. Die unbekannten Täter haben Geldforderungen an das Unternehmen gestellt.