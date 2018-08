Brand in der Wigoltinger Nuur Moschee war keine Absicht

Feuer bei Ostschweizer Moschee: Imam geht nicht von Brandstiftung aus

In der Nacht auf Montag ist in einem Nebengebäude der Nuur Moschee in Bonau-Wigoltingen (TG) ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist immer noch unklar. Der Imam der Moschee geht nicht von einer Brandstiftung aus.

Christa Kamm-Sager